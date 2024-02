Google komt met koddige schrikkeljaar-Doodle

Google heeft speciaal in het kader van Schrikkeldag een speciale Doodle uitgebracht die in het teken staat van die gekke 29 februari die we af en toe krijgen. Het is een vrolijke kikker die even de 29 laat gelden en vervolgens weer wegspringt.

Schrikkeldag

Het is vandaag schrikkeldag en dat was op sommige plekken vooral even schrikken: in Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld, waar allerlei onbemande tankstations ermee stopten omdat de software van de kassa's de extra dag niet aankonden. Maar gelukkig is het ook een leuke dag, vooral voor mensen die vandaag jarig zijn. Volgens het CBS waren dat in Nederland 11 duizend mensen vandaag. Gefeliciteerd! #foreveryoung

Ook zijn er veel vragen van mensen over werk: blijkbaar denken sommige mensen dat ze nu ook een dag extra betaald worden. Niet echt. Als je in loondienst zit, dan heb je ook niet op de maanden met 31 dagen ineens extra salaris: je wordt per maand betaald, dus of die maand nou 10 dagen extra heeft of niet, in principe maakt dat niet uit. ZZP'ers hebben dat wel weer anders, omdat die vaak wel per uur/per dag betaald worden, maar die zijn sowieso gewend om betaald te krijgen voor de uren dat ze werken, dus voor hen was dit gewoon een werkdag, ongeacht wanneer die plaatsvindt.

Dus ja, eigenlijk is die 29ste februari een heel gewone dag. Eentje die wel nodig is, want anders klopt de manier waarop de aarde zich tot de zon verhoudt niet meer, vandaar dat hij elke vier jaar terugkeert. Tot in 2028!