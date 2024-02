Klein maar fijn: dit zijn de duurste LEGO Minifigures ooit

Ze zijn te koop in van die kleine zakjes, maar ze zitten natuurlijk ook vaak bij LEGO-sets: minifigures. Er schijnen er in 51 jaar tijd maar liefst 16269 te zijn verschenen. Alleen van Star Wars zijn er al duizenden. Sowieso zijn er miljarden minifigures geproduceerd, maar er zijn er maar een paar die echt veel geld opleveren. Dit is er een greep van: een aantal van de duurste LEGO Minifigures ooit.

10. Barb Barb van Stranger Things was tijdens Comic-Con 2019 een exclusief beschikbare Minifig. Nu is ze sowieso een fantastisch personage, maar haar Minifigure ziet er ook geweldig uit met haar grote bril en kleurrijke roze blouse. En je kunt er ook best wat mee verdienen: 1000 euro maar liefst.

9. Roman Commander Je zou het niet verwachten, want zo speciaal lijkt hij niet te zijn, maar de Roman Commander-Minifigure is veel geld waard. Het is een klassieker en hij kent ook al veel opvolgers, maar de eerste lichting is toch net even anders. En vooral: veel meer waard. Deze ging een keer op eBay weg voor een prijs van 1.000 dollar.

LEGO SERIES 10 ROMAN COMMANDER NEW COLLECTABLE MINIFIGURE https://t.co/hCqRkwp788 pic.twitter.com/aYAhcjFcDX — Nice Toys (@NiceToysN) September 5, 2016

8. Kidsfest LEGO-winkelmedewerker Tijdens een evenement dat Kidsfest heet en dat in 2013 plaatsvond (let op: 2013 is een enorm goed Minifig-jaar) werd er een Minifig weggegeven van een LEGO-winkelmedewerker. Heel koddig en aandoenlijk, want het werd weggeven aan mensen die op het evenement aan het werk waren en meer dan 40 uur hadden gewerkt in 5 dagen tijd. Inmiddels kun je er ongeveer 2.000 euro aan verdienen als je deze op je zolder hebt liggen.

Lego Employee Kidsfest Minifigure. New. Do I need to tell you how rare this is? https://t.co/LtjXeleLDR pic.twitter.com/iqy6cv8Htb — BuyingToys (@BuyingToys) May 16, 2018

7. LEGO Black Suit Superman Minifigure Voor bepaalde beurzen maken ze speciaal figuren die dan ook instant collectibles zijn. LEGO Black Suit Superman is er zo een: het is Superman die gekruist lijkt te zijn met Batman: hij heeft zowel een superheldenpak als een kostuumpak aan en is helemaal in het zwart uitgevoerd. Er zijn er maar 200 van en ze werden alleen als prijs weggegeven op Comic-Con 2013. Heb je er een, dan kun je rekenen op 4.000 dollar als je hem van de hand doet.

LEGO SDCC 2013 Exclusive Minifigure Superman - Black Suit https://t.co/ftUjRkmjhB pic.twitter.com/ob1yniLONE — BuyingToys (@BuyingToys) October 14, 2018

6. LEGO Mr. Gold Hij is van goud, hij ziet eruit alsof hij op een Monopoly-bord thuishoort en hij heeft een diamant op zijn staf. LEGO Mr. Gold is een hele meneer en hoewel hij niet écht van goud is, heb je wel goud in handen met deze minifigure: Mr. Gold leverde maar liefst 4.500 dollar op op eBay. Er zijn er ook ‘slechts’ 5.000 van gemaakt. Let wel, er zijn ook latere versies die maar een paar honderd euro kosten, dus pas op als je deze Minifigure wil aanschaffen.

In Super Smash Bros. Ultimate for the Nintendo Switch (2018) the newly released character Steve from Minecraft is able to fully turn into gold. This is a reference to Mr. Gold from the Lego Minifigure series #10. pic.twitter.com/fXAqN0jeYD — (@Umaibeja) October 14, 2020

5. Comic Con Marvel Spider-Woman Zoals we net al aangaven was 2013 een goed jaar voor exclusieve Minifigures: op Comic Con werd ook deze dame weggegeven: Spider-Woman. Ze heeft qua kleuren misschien wat weg van een ander personage (geel en rood), maar vergis je niet: dit is een echte Spider-Woman en eentje die 5.000 euro kan opleveren, omdat er maar 350 van deze beauties zijn gemaakt.

SDCC LEGO 2013 Marvel Spider-Woman Exclusive Minifigure Comic Con Rare Mint https://t.co/UgmnFCEiG6 pic.twitter.com/EQWzc1H7Qj — BuyingToys (@BuyingToys) October 20, 2018

4. NY I Heart Yoda Van Yoda is een heel speciale Minifigure gemaakt, namelijk eentje die exclusief bij Toys R Us op Times Square beschikbaar was in 2013. Er zijn meerdere versies, maar de variant met wit haar kost zo’n 6.000 euro. Het grappige is dat het gewoon een plastic Minifigure is zoals alle andere, met als enige verschil dat Yoda een andere torso heeft, die dan wel weer heel grappig is, gezien de manier waarop het personage in de films spreekt: New York, I heart.

Lego Yoda Minifigure (I Heart NY) 2013 New York Exclusive- Only 1000 Made! https://t.co/uVtk3UuNVh pic.twitter.com/5r9m6r79Mc — BuyingToys (@BuyingToys) January 16, 2019

3. Witgouden 18K R2-D2 R2-D2 uit Star Wars is een enorm herkenbaar robotpersonage. Hij is ook vereeuwigd in de vorm van een Minifigure, al vindt niet iedereen hem een Minifigure omdat hij geen armen en benen heeft zoals de rest. Wij tellen hem gewoon mee en hij is waarschijnlijk meer dan 40.000 euro waard. Dat komt waarschijnlijk vooral door het materiaal waarvan hij is gemaakt: witgoud. En omdat het een fantastisch personage is natuurlijk. En om eerlijk te zijn zijn er veel minifigures van Star Wars die veel waard zijn: een gouden Boba Fett, een zilveren C-3PO: de lijst gaat maar door. Deze witgouden 18 karaats R2-D2 is de representatie van deze categorie Minifigures (al is er altijd nog een baas boven baas, kijk maar naar nummer 1).

“Winner Selected - Rare Lego 18K White Gold Exclusive Black Friday R2-D2 Minifigure” via /r/lego pic.twitter.com/6Q5RxfzO9S — LEGO My Bacon (@LEGOmybacon) September 6, 2018

2. Ninjago-film houten Wu-filmprop Het is een beetje een rare, maar we vinden dat hij wel thuishoort in dit artikel omdat het officieel gezien een Minifigure is. Hij is van hout en het was een prop, dus er is er waarschijnlijk maar één van (of in ieder geval heel weinig). Hij is naar verwachting dan ook ongeveer 100.000 euro waard. En dat voor een Minifigure die niet eens kan bewegen.

300: A wooden Sensei Wu minifigure was created as a prop for The Lego Ninjago Movie. It is now considered one of the most valuable and rare LEGO minifigures of all time, as only 4 were ever made, and they were never intended to be sold.#ninjago pic.twitter.com/r8NMlwvbAm — Ninjago Facts (@ninjag0fact) August 1, 2021

1. 14 karaats gouden C-3PO Als er een type mens is dat het meest kans loopt op het verzamelvirus, dan is het wel de Star Wars-fan. Er zijn fans die zelfs oude bakjes van yoghurt sparen omdat daar dan een Yoda-afbeelding op stond. Er gaat veel geld om in de wereld van Star Wars en dan vooral de verzamelkant ervan. Geen wonder dus dat de meest gewilde, allerduurste Minifig een Star Wars-personage is. Wel een heel toepasselijke: een 14 karaats gouden C-3PO. Het prijskaartje? Er ging er in 2008 eentje onder de hamer voor 3 ton. Het bijzonderste is misschien nog wel dat het -toen zeker- geen oud figuurtje is: LEGO produceerde hem in 2007, maar wel maar vijf maal.

Lego facts with Benny but I took the weekend off (I was sleepy.)

The most expensive lego minifigure as of 2023 is the solid gold c-3po lego minifigure, only 5 were made. These minifigures were released in 2007 for Star Wars's 30th anniversary, and they sell for $300,000 pic.twitter.com/3SKBLNKvP8 — Leaf/Benny/Mason (@LeafNope) January 31, 2023