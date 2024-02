​UFO’s worden vooral gespot in het westen van de Verenigde Staten

Zet een actiefilm aan en de kans is groot dat het zich in de Verenigde Staten afspeelt. Is er een zombie-uitbraak? De VS. Nu is dat niet zo heel vreemd: Hollywood ligt nu eenmaal in dat land. Deze is echter wat minder verklaarbaar (al hangt dat er vanaf aan wie je het vraagt): de meeste UFO -waarnemingen vinden plaats in het westen van de Verenigde Staten.

98.000 UFO-waarnemingen

Of er ook daadwerkelijk meer UFO’s vliegen in dat gedeelte van de wereld is niet duidelijk, maar ze worden in ieder geval in de laatste 20 jaar vooral daar gespot. De Universiteit van Utah heeft onderzoek gedaan naar de impact van lokale milieufactoren die de UFO-waarnemingen mogelijk beïnvloeden. De onderzoekers ontdekten dat er vooral veel UFO’s worden gespot in de Verenigde Staten omdat er wijdere, open ruimten zijn en het dan makkelijker is om iets vreemds in de lucht te zien.

De onderzoekers analyseerden hiervoor ongeveer 98.000 UFO-waarnemingen die in twee decennia plaatsvonden: van 2001 tot 2020. Deze data wordt niet opgeslagen bij de politie, maar bij een organisatie die National UFO Research Center heet. Er werd door de onderzoekers bijvoorbeeld gekeken naar het weer: hoeveel wolken zijn er, hoeveel lichtvervuiling? Plus: is er niet een militaire basis of een vliegveld in de buurt? Wat blijkt: veel UFO-hotspots blijken toch wel in de buurt te zijn van vliegvelden. Mensen hebben dus wel degelijk iets gezien, maar waarschijnlijk was dat een door de mens gemaakt luchtvaartuig en geen buitenaardse. De resultaten van het onderzoek zijn in Scientific Reports gepubliceerd.