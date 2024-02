Oude auto's op een dystopische sloperij: AI of echt?

Leuk restauratie project. Vroeg me af hoe je nu kunt zien of dit echt is of een Ai gegenereerd beeld. pic.twitter.com/WI3geQOa2f

AI: echt of nep?

Zijn foto bewijst dat je eigenlijk vaak amper ziet of iets echt of nep is, zeker als het om iets gaat dat niet met mensen of dieren te maken heeft. De kwaliteit van de afbeelding is overal hetzelfde, de roestplekken lijken ook op logische posities te zitten en overall ziet de afbeelding eruit alsof hij echt is, toch?

We besloten de proef op de som te nemen en zelf ook aan de slag te gaan. Met de magic tools van Canva hebben we op standje filmisch om een aantal auto's gevraagd in dystopische setting en daarbij viel meteen op hoe goed de AI is. In een paar seconden hadden we het ene na het andere bruikbare beeld: mede omdat de prompt helder was. Ufo's, pick-ups, formule 1-auto's, zeg het maar: Canva heeft ze in een stadse setting, op het platteland, enzovoort.

AI-afbeeldingen met Canva

Het is de wondere wereld van AI, die in een paar seconde een heel soort universum voor je weet te maken. Soms is het overduidelijk nep, zoals wanneer je wil dat hij een Mustang-logo op je bolide plakt. Maar soms zou het zomaar echt kunnen zijn, zoals die oude auto in het veld waar de planten uit de motorkap groeien. Veel kijkplezier!