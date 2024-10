5 voordelen van een zakelijk postadres voor je bedrijf

Post is door e-mail iets minder belangrijk geworden voor privépersonen, maar voor bedrijven is het nog steeds belangrijk. Nu is dat al een reden om te kiezen voor een zakelijk postadres, maar er zijn meer voordelen die kleven aan zo’n adres.

Altijd opzegbaar

Een zakelijk inschrijfadres is onder andere handig omdat je er niet aan vast zit. Heb je tijdelijk een zakelijk postadres nodig omdat je gaat verhuizen, of omdat je je bedrijf vanuit huis runt en je adres privé wil houden, dan kun je het beste kiezen voor zo’ n zakelijk inschrijfadres, waarbij je dus geen last hebt van spam op jouw eigen adres en als je bedrijf een succes is en wel een eigen plek krijgt, dan kun je dat zakelijke inschrijfadres opzeggen per wanneer jij dat wil: je zit niet aan een huurcontract vast.

Het staat professioneel

Zoals aangegeven wil je misschien liever niet je privéadres opgeven als je een bedrijf start. Dat is niet alleen fijn om spam te voorkomen, of misschien zelfs diefstal. Het komt bovendien wat professioneler over als mensen je bedrijf op Google Streetview opzoeken en zien dat het een appartementje ergens is in plaats van een echt kantoor. Zoiets voorkom je met een zakelijk postadres.

Je blijft anoniemer

Het werd al een paar keer genoemd, maar als je een eigen bedrijf hebt, dan moet je daar je eigen adres voor opgeven als je bedrijf geen postadres heeft. Dat betekent dat mensen kunnen zien waar je woont. Dat is niet altijd wenselijk en het is daarom fijn dat je een postadres hebt waar je de KvK en klanten naar kunt verwijzen, in plaats van dat het allemaal op jouw adres aankomt. Een stuk anoniemer dus.

Post doorsturen

Vaak krijg je bij zo’n postadres ook meteen de optie om post te laten doorsturen. Dat betekent dat je zelf niet steeds met een Retour afzender-stempel in de weer hoeft, maar dat het allemaal voor je wordt geregeld. Zo loop je minder kans dat je post misloopt en kun je alsnog aan bedrijven en personen die het verkeerde adres gebruiken laten weten dat ze vanaf nu het zakelijke postadres moeten gebruiken om sneller te worden geholpen.

Met werkplek

Er zijn bedrijven die niet alleen postadres bieden, maar ook meteen een werkplek. Je kunt dan de wifi en de vergaderruimte aldaar gebruiken, waardoor je bijvoorbeeld klanten kunt ontvangen op een professionele locatie of zelf even kunt werken buitenshuis en misschien nog andere ondernemers tegen het lijf loopt en samenwerkingen kunt beginnen. Het is helemaal aan jou wat je wil, maar de mogelijkheden zijn er vaak al voor een paar tientjes per maand.

[Fotocredits – dfikar © Adobe Stock]