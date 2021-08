KvK strooit nog met woonadressen van ZZP’ers, maar dat is de wet!

Ik moet toegeven dat het sinds 1 juli, het moment waarop bedrijven niet meer ongevraagd willekeurige ‘potentiele klanten’ mogen bellen ietwat beter geworden is, maar als ZZP’er krijg ik nog altijd veel te veel onzinnige mail, post en telefoontjes. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat de Kamer van Koophandel de adresgegevens van bedrijven letterlijk aan bijna jan en alleman, als die maar betalen, ‘verkoopt’.

Helaas is het beschikbaar stellen van bedrijfsgegevens zelfs een verplichting waar de KvK niet onderuit kan. In die gegevens staan ook de vestigingsadressen van bedrijven. En voor ZZP’ers is dat vaak ook het thuisadres. Privégegevens die, zo blijkt uit een advies van de Autoriteit Persoonsgegevens, afgeschermd zouden moeten worden op basis van de al enige tijd geldeden AVG.

Woonadressen ‘natuurlijke personen’ afschermen

De openbaarheid van gegevens in het Handelsregister van de KvK is vastgelegd in Artikel 51 van dat Handelsregister. In februari heeft staatssecretaris Mona Keijzer bij de Autoriteit Persoonsgegevens het verzoek neergelegd om de regelgeving van het Handelsregister in relatie tot de AVG te onderzoeken. De AP stelt naar aanleiding van dat verzoek en eigen onderzoek nu voor dat de openbaarheid van gegevens wordt aangepast voor ondernemingen en rechtspersonen van wie het vestigingsadres gelijk is aan het woonadres.