​Veel gemaakte fouten bij de keuze voor zakelijke laptops

Zodra er op kantoor nieuwe laptops aangeschaft moeten worden, kijkt de gemiddelde werkgever of IT-manager naar vijf zaken. Beeldschermgrootte, processor, intern werkgeheugen, opslagcapaciteit en budget. Allemaal belangrijke zaken natuurlijk, maar het belangrijkste waar een organisatie naar moet kijken is de werknemer. De gebruiker van de laptop. Daarmee voorkom je dat je een verkeerde keuze maakt.



Meer, meer, meer!

Vandaag de dag zijn we steeds veeleisender als het gaat om laptop specificaties. We willen meer, sneller en de nieuwste functies. En dat terwijl dat lang niet altijd nodig is. We slaan veel meer bestanden op in de Cloud en grote laptops zijn helemaal niet fijn als je altijd onderweg bent. Toch groeit onze gebruikersbehoefte enorm. De eisen zijn daarin vooral afhankelijk van de functies van medewerkers, de bedrijfsprocessen in de organisatie en eigenlijk van alle stakeholders waarmee een organisatie werkt. Een accountmanager heeft bijvoorbeeld baat bij een kleine laptop met lange accuduur. Een webdesigner wil veel intern werkgeheugen en grafische videokaart.

Wereld van verschil

Laptops zijn er genoeg. Er zijn tal van modellen en oneindig veel specificaties. Dat maakt het kiezen niet gemakkelijker. Wel is er een duidelijk tweedeling als het gaat om laptops. Je hebt consumenten laptops en zakelijke laptops. Zo vind je in de consumentenlijn van HP de Pavilion, Envy en Spectre. Daar tegenover staan de zakelijke laptops Pro Book, Elite Book en Z Book. Consumentenlaptops zijn gemaakt om zo’n 3a6 uur per dag op te werken. Dat is een wereld van verschil met de zakelijke modellen.

Nieuwe releases

Een merk als HP heeft elke maand nieuwe ontwikkelingen. Dit soort nieuwe releases zie je altijd als eerst terug in de zakelijk modellen. Eerst in de Z Book, gevolgd door de Elite Book en daarna de Pro Book. Het zijn laptops die veel meer aankunnen en heel wat testuren gemaakt hebben in vergelijking met andere laptops.

Cybercrime vraagt om betere beveiliging

Digitale beveiliging binnen organisaties speelt een steeds grotere rol. Met name door de toename van internetcriminaliteit de laatste jaren. Wereldwijd worden laptopgebruikers geteisterd door malware, computervirussen en gijzelsoftware. Daar kan een simpele virusscanner niet tegenop. Die beveiligen het besturingssysteem niet voldoende. Zakelijke laptops van HP doen dat wel. Deze zijn standaard al voorzien van speciale beveiligingssystemen. Beveiliging onder het besturingssysteem is hier key. Zo heeft de Elite Book een Self-healing Bios en de Z Book werkt bijvoorbeeld met de nieuwste versie van HP Sure Click. Klik je op een link met een virus? De hacker komt er niet in.