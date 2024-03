​Microsoft Teams verenigt eindelijk privé en zakelijk gebruik

Sinds het thuiswerken is zakelijk en privé meer dan ooit verwoven. De een kan daar beter mee omgaan dan de ander, maar waar we het allemaal over eens kunnen zijn is dat die constante scheiding niet altijd zijn vruchten afwerpt. Microsoft Teams laat je nu privé en werk in één app gebruiken, zodat je eenvoudig tussen accounts kunt wisselen binnen een app.

MS Teams

Teams is voor veel mensen en vooral bedrijven een soort levenslijn geworden sinds het coronavirus uitbrak. Het is de app waarin je videomeetings kunt doen, maar ook gewoon kunt chatten. Erg handig om samen te werken, contact met elkaar te houden op afstand en eventueel gesprekken terug te lezen. Je kunt er ook Office-programma’s in gebruiken met anderen in de cloud, zodat je eigenlijk het leeuwendeel van het werk in één app kunt vinden. Alleen tot op heden, moest je de app voor privé en voor zakelijk steeds in- en uitloggen en dat is erg vervelend, zeker met tweefactorauthenticatie erbij. Of je moest zelfs twee apps downloaden: eentje voor privé en eentje voor zakelijk gebruik. Dat is nu verleden tijd.

Microsoft kiest er eindelijk voor om één Microsoft Teams-app te doen voor zowel je persoonlijke chats als je zakelijke chats. Je gesprekken staan niet door elkaar, want dat zou onhandig zijn: je kunt simpelweg snel wisselen tussen accounts. Het is een beetje zoals het werkt bij Instagram of X als je meerdere accounts gebruikt: er is menuutje waarin je makkelijk kunt tikken op een account en dan wordt alles ingeladen wat daarbij hoort.