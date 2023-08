Alsof je collega naast je zit: MS Teams krijgt ruimtelijke audio

Ruimtelijke audio

Door gebruik te maken van stereospeakers kan ruimtelijke audio worden weergegeven. Dit is geluid dat wat rijker klinkt en de ruimte wat meer lijkt te vullen en dat moet zorgen voor een betere audio-ervaring. Voor sommigen is het even wennen, maar anderen zijn er lyrisch over. Het geluid lijkt ineens van alle kanten te komen: achter je, boven je, onder je. Maar in werkelijkheid komt het uit twee speakers. Ruimtelijke audio is bijvoorbeeld in de filmwereld populair, omdat je dan middenin de actie lijkt te zitten.

Er schuilt wel een addertje onder het gras, want je kunt het niet gebruiken in combinatie met oordopjes of een headset. Het geluid kan niet op die manier via Bluetooth worden weergegeven door Microsoft Teams en dat betekent dat je aan de speakers van je PC bent overgeleverd om toch die ruimtelijke audio-ervaring te krijgen. Een andere optie is een hoofdtelefoon die bedraad is. Het is wel de bedoeling om luisteren naar ruimtelijke audio via Bluetooth LE mogelijk te maken (daar kunnen sommige oordopjes van Sony, OnePlus en Samsung mee werken), maar op dit moment dus nog even niet.