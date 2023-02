Netflix: nu ruimtelijke audio in 700 films en series

Netflix heeft iets nieuws toegevoegd aan 700 films en series, namelijk ruimtelijke audio . Het is alleen voor mensen met een Premium-abonnement. Wat het precies inhoudt en in welke series en films je het tegenkomt, dat zetten we uiteen in dit artikel.

Netflix Premium

Netflix geeft aan dat het aan het aan het abonnement dat al 4K HDR-video afspeelt, nu ook een nieuwe audio-ervaring toevoegt. Het is volgens de streamingdienst de hoogste kwaliteit geluidservaring die beschikbaar is en het maakt niet uit op welk platform je kijkt. Je kunt dus zowel op je smartphone Netflixen met ruimtelijke audio aan, als op de computer of televisie.

Je hebt er geen speciale apparatuur voor nodig, want het geluid wordt gewoon geproduceerd vanuit Netflix. De titels die er gebruik van maken (of gaan maken) zijn onder andere The Watcher, Wednesday, Knives Out: Glass Onion, Your Place or Mine, You, Luther: The Fallen Sun, Tour the France en Stranger Things. Ook nieuwe series die nog moeten verschijnen en vrij groot zijn, worden voorzien van ruimtelijke audio.