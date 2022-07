Ruimtelijke audio op Netflix: dit is het verschil

Netflix heeft zojuist iets nieuws toegevoegd aan de dienst: ruimtelijke audio. Zo kun je de film The Adam Project, maar ook de meest recente afleveringen van Stranger Things nu in ruimtelijke audio horen.

Zo ben je nog meer deel van elke aanval van Vecna in Stranger Things en zit je middenin de actie uit The Adam Project. Er zijn nog niet heel veel series en films die het hebben. Naast de bovengenoemde zijn het in ieder geval Red Notice, The Witcher, Interceptor, Kate, Keep Sweet, Raising Dion, Castlevania, The Order, Archive81, The Unforgivable, Warrior Nun, Black Summer, Selena, Sluimerland, Resident Evil en Locke & Key.

Ruimtelijke audio werd vorig jaar geïntroduceerd door Apple en toen schreven we het al: niet alle vormen ervan zijn even prettig. Toch zijn veel mensen er juist over te spreken: ruimtelijke audio zorgt namelijk dat iets nog rijker klinkt. De audio wordt zo naar je oren gestuurd dat het lijkt alsof je overal middenin zit.

Spatial Audio zoeken op Netflix

Er staat niet duidelijk bij dat het om ruimtelijke audio gaat, maar als je zoekt op ‘Spatial Audio’ in de zoekbalk, dan zie je welke content het bevat. Let op: houd het ook als je Netflix in het Nederlands is wel op het Engels, want zoeken naar ‘Ruimtelijke Audio’ geeft 0 op het rekest. Ook is het aan te raden om met oordopjes te luisteren, want dan is de ervaring pas helemaal compleet. Het maakt overigens niet uit welk Netflix-abonnement je hebt: het is voor iedereen beschikbaar.

Netflix maakt voor deze nieuwe mogelijkheid gebruikt van AMBEO: 2-kanaals technologie afkomstig van het Duitse Sennheiser. Netfilx geeft aan dat het op zich op allerlei toestellen werkt (onder andere op televisies en op telefoons), maar als je Apple-gebruiker bent, dan moet je zorgen dat je op je iPhone, iPad en Apple TV zorgt at de streamingkwaliteit op ‘Hoog’ of ‘Auto’ staat. Nog een dienstmededeling voor Apple-fans: als je al AirPods Pro, AirPods Max of Beats Fit Pro gebruikte om te Netflixen, dan zal je geen verschil horen in audio: die zorgen namelijk zelf al voor ruimtelijke audio.