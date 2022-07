Apple komt met stevige tegenhanger van Spotify Sessions

Beter laat dan nooit: Apple Music komt met Sessions. Dit is een directe tegenhanger op Spotify Sessions, die al jaren bestaan. Beide Sessions-initiatieven komen op hetzelfde neer: bekende artiesten maken een live-opname (bestaande uit drie nummers) die alleen te beluisteren is op die betreffende streamingdienst. Alleen heeft Apple Music nog iets speciaals achter de hand: spatial audio.

Spatial audio

Spatial audio is ruimtelijke audio, waarbij het geluid ruimtelijker klinkt. Hierdoor voelt het als luisteraar nog meer alsof je erbij bent, wat natuurlijk zeker in het geval van een live-opname aanzienlijk meerwaarde biedt. Daarnaast heeft Apple er ook video’s bij, iets waar Spotify eigenlijk nooit echt goed in is geweest. Op Spotify kun je bijvoorbeeld ook geen videoclips bekijken die bij nummers horen, wat bij Apple Music wel kan. Bij Spotify krijg je slechts een klein stukje te zien.

De eerste artiesten zijn wat ons betreft wat bijzondere keuzes. Het zijn namelijk twee country-artiesten, die het vooral in de Verenigde Staten goed doen. Carrie Underwood is met haar Before He Cheats nog wel wat bekender buiten de VS, maar Tenille Townes is toch iets minder beroemd in de rest van de wereld. Aan de andere kant is het een goede manier om Sessions te introduceren: deze Apple Studio bevindt zich in Nashville, het hart van countrymuziek. Er zijn er echter meer over de hele wereld.

Bovendien heeft Apple slim gekozen door artiesten ook een cover te laten doen. Hiermee concurreert het namelijk met nog een ander muziek-initiatief, namelijk BBC Live Lounge. In dit geval horen we Ozzy Osbourne’s “Mama, I’m Coming Home” van Underwood en Etta James’s “At Last” door Townes. Nu zijn dit al wat oudere nummers, maar covers doen het altijd erg goed in een modern jasje.