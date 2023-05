Nieuwe, bewegende achtergronden komen naar MS Teams

MS Teams

Microsoft heeft zes categorieën aan achtergronden gemaakt die worden toegevoegd aan MS Teams, plus een flinke batch met achtergronden die niet bewegen. Het is fijn dat de galerij wordt geüpdatet, want we hebben inmiddels sinds 2020 geen enorm grote veranderingen gezien binnen de achtergronden, tenzij je uiteraard je eigen variant maakt. Dat terwijl ze essentieel zijn, want ze kunnen goed de privacy van je partner bewaren die misschien achter langs loopt, zorgen dat niet iedereen weer over je schattige kat begint en vooral: de eventuele rommel in je huis maskeren.

We hebben dus veel te danken aan die Microsoft Teams-achtergronden en de technologie die zorgt dat jijzelf niet in de achtergrond verdwijnt. Microsoft heeft ze nog niet officieel in de app gezet, want daar moeten we nog een maand op wachten, maar laat ze wel alvast zien in een blog. Volgens Microsoft is er goed nagedacht over de achtergronden en het zorgen dat ze de mensen die ze gebruiken goed vertegenwoordigen. “Kijkend naar de populariteit van sommige afbeeldingen, zagen we dat klanten allemaal even enthousiast zijn over het gebruiken van leuke, tot de verbeelding sprekende omgevingen terwijl ze op kantoor, thuis of in een coworking space zitten.”