​Dit zijn 5 voordelen van een zakelijk krediet

Ben je op zoek naar een zakelijke financiering voor jouw bedrijf? Dan neig je mogelijk al snel naar een zakelijke lening. Als je geld nodig hebt voor een langlopende investering, is dit inderdaad een goede keuze. Toch zijn er ook situatie denkbaar waarin een zakelijke lening geen uitkomst biedt. Dit is bijvoorbeeld het geval als je geld nodig hebt om een tijdelijk tekort aan liquide middelen op te lossen. Daarnaast gebruiken veel bedrijven zakelijk krediet om de dagelijkse uitgaven voor hun bedrijf te betalen. Heb je nog niet eerder zakelijk krediet aangevraagd? Dan twijfel je mogelijk of deze vorm van zakelijk lenen iets voor jou is. Daarom zetten we in deze tekst 5 voordelen van zakelijk krediet op een rijtje.

1. Je bepaalt zelf hoeveel en wanneer je geld opneemt

Als je voor zakelijk krediet kiest, kies je voor flexibiliteit. Een geldverstrekker zet het geldbedrag namelijk voor je klaar op een speciale rekening. Hierin verschilt deze financieringsvorm van een zakelijke lening, waarbij je het volledig bedrag in één keer op jouw rekening gestort krijgt. Grote voordeel van zakelijk krediet is dat je zelf bepaalt hoeveel en wanneer je geld opneemt. Uiteraard is zakelijk krediet geen bodemloze put. Je kunt enkel geld opnemen als je nog niet aan het maximale bedrag zit.

2. Je profiteert van een scherpe rente

Omdat zakelijk krediet een lening betreft, krijg je te maken met rente. Deze rente maakt het voor een geldverstrekker aantrekkelijk om jou geld te lenen. Wie denkt dat hij een hoge rente betaalt over zakelijk krediet, heeft het mis. Je profiteert namelijk van een scherpe rente. De rente voor deze financieringsvorm ligt namelijk tussen de 2 en 7,3 procent. Je betaalt bovendien alleen rente over het bedrag dat je opneemt. Gebruik je maar een klein bedrag? Dan betaal je logischerwijs ook maar weinig rente over zakelijk krediet.

3. Afgelost geld kun je opnieuw opnemen

Het geld dat je opneemt, moet je aflossen. Je leent het immers van een geldverstrekker en zij willen het geld terugkrijgen. In vergelijking met een zakelijke lening los je bij zakelijk krediet relatief weinig af. Hierdoor hoef je niet bang te zijn voor hoge maandlasten. Daarbij komt dat zakelijk krediet nog een groot voordeel met zich meebrengt. Afgelost geld kun je namelijk opnieuw gebruiken als je het nodig hebt. Dit is bij een zakelijke lening niet het geval. Geld dat je hier maandelijks aflost, stelt een geldverstrekker namelijk niet opnieuw beschikbaar.

4. Looptijd staat vast

Bij een zakelijke lening kies je zelf een geschikte looptijd. De minimale looptijd is drie maanden, de maximale looptijd 60 maanden. Veel ondernemers hebben geen idee wat voor hen een geschikte looptijd is, waardoor er vaak lukraak een keuze wordt gemaakt. Kies je voor zakelijk krediet? Dan hoef je geen keuzes te maken met betrekking tot de looptijd. Zakelijk krediet heeft namelijk een standaard looptijd van 36 maanden. Dit betekent dat het geld drie jaar lang tot jouw beschikking staat.

5. Zakelijk krediet kan verlengd worden



Aangezien de looptijd van zakelijk krediet maximaal drie jaar is, denken veel mensen dat dit krediet hierna stopt. Toch is dit niet altijd het geval. Doorlopend zakelijk krediet behoort namelijk ook tot de mogelijkheden. Hoe dit precies zit? Als de looptijd van deze financieringsvorm bijna ten einde is, kijkt een geldverstrekker namelijk of het krediet verlengd kan worden. Wanneer dit het geval is, kun je langere tijd gebruik maken van zakelijk krediet. Kom je niet in aanmerking voor verlenging? Dan los je het openstaande bedrag af.

[Fotocredits - Friends Stock © Adobe Stock]