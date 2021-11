​Het verschil tussen een online bank en een traditionele bank

Per 1 januari stopt de betaalapp Payconiq. Spijtig dat een online betaalsysteem op zijn einde loopt. Het project werd gestart door meerdere banken, met ING die het voortouw nam. Het is niet het eerste idee van een bank dat in zwaar weer is: ABN Amro’s Tikkie lag een tijd onder vuur vanwege de veiligheid. Stel je voor dat je nu voor een bank moet kiezen: ga je dan voor een online bank of een traditionele bank? Dit is het verschil.