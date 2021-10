​Bedrijf beginnen? Zo open je een zakelijke rekening

Wil je binnenkort voor jezelf beginnen? Dan komt er flink wat op je af. Je moet namelijk van alles regelen. Allereerst heb je een pand nodig van waaruit jij jouw bedrijf gaat runnen. Daarnaast moet je een naam bedenken, een logo ontwerpen en jezelf inschrijven als ondernemer bij de Kamer van Koophandel. Helaas zijn er ook genoeg zaken die vaak vergeten worden. Een zakelijk rekening openen is hier een goed voorbeeld van. Ondanks dat je als ondernemer niet altijd verplicht bent een rekening voor jouw bedrijf te openen, raden wij dit jou wel aan. Wil je een zakelijke rekening openen, maar weet je niet hoe dit moet? Wij vertellen jou in dit artikel precies hoe dit in zijn werk gaat.

Redenen om een zakelijke rekening te openen



Als kersverse ondernemer zie je mogelijk niet in waarom je een zakelijke rekening nodig hebt. In dat geval besluit je ongetwijfeld niet van de ene op de andere dag om er eentje te openen. Nee, je wilt eerst weten waarom je een zakelijke rekening opent. Hier zijn verschillende redenen voor. Allereerst houd je privé en zakelijke financiën van elkaar gescheiden. Jouw klanten storten het geld dat jij hen factureert dan op de rekening van jouw bedrijf. Op deze manier voorkom je dat geldstromen door elkaar gaan lopen. Een tweede reden om een zakelijke rekening te openen is omdat dit jouw bedrijf een professionele uitstraling geeft. Zo’n rekening staat namelijk op naam van jouw bedrijf. Hierdoor zien klanten jouw bedrijfsnaam in het overzicht van hun bank.

Bepaal welke zakelijke rekening het meest geschikt is

Nu je weet waarom een zakelijke rekening handig is, kun jij voor jezelf overwegen of je er eentje wilt openen. Als je besluit om er eentje te openen, ben je er nog niet. Nee, want je moet namelijk weten dat niet iedere zakelijke rekening hetzelfde is. Allereerst kun je bij verschillende partijen terecht om zo’n rekening te openen. Open een zakelijke rekening nooit bij de eerste de beste aanbieder, maar neem de tijd om de beste partij te vinden.

Sommige beginnende ondernemers denken dat iedere partij slechts één soort zakelijke rekening aanbiedt. Toch is dit niet het geval. Bij de meeste partijen kun je namelijk kiezen uit verschillende soorten zakelijke rekeningen. Verschil zit hem onder meer in het aantal bankpassen dat jij tot je beschikking krijgt. Als je zzp’er bent, hoef je er maar eentje te hebben. Heb je personeel in dienst en wil je dat meer mensen over een betaalpas beschikken? Kies dan voor een uitgebreider pakket. Logischerwijs vallen de kosten hierdoor ook hoger uit.

Kijk naar de kosten



Hierboven gingen we al kort in op de kosten zakelijke rekening. Omdat je uit verschillende soorten zakelijke rekeningen kunt kiezen, kunnen we op voorhand niet zeggen hoeveel je precies kwijt bent. De prijs hangt namelijk af van de zakelijke rekening die je kiest. Globaal lopen de kosten uiteen van een kleine 10 euro tot een paar tientjes. Het gaat hier overigens om een bedrag per maand. Ben je op zoek naar de goedkoopste zakelijke rekening? Maak dan altijd een vergelijking voordat je de knoop doorhakt.

Open jouw zakelijke rekening makkelijk en snel online



Weet je hoe jouw zakelijke rekening eruit moet zien? Dan wordt het de hoogste tijd om er eentje te openen. Gelukkig kan dit vandaag de dag makkelijk en snel via het internet. Je kunt de aanvraag compleet online afronden, waardoor je er de deur niet voor uit hoeft. De betaalpas ontvang je binnen een paar dagen thuis, zodat je jouw zakelijke rekening snel kunt gebruiken.

[Fotocredits - dusanpetkovic1 © Adobe Stock]