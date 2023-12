Zelfrijdende auto’s op Britse wegen in 2026

Het gaat er ooit toch echt aankomen, volledig zelfrijdende auto’s in steden en op snelwegen. Tesla roept, bij monde van opperbaas Elon Musk, al jaren dat de EV’s van het bedrijf er in principe al klaar voor zijn. En in de VS worden autonoom rijdende auto’s op relatief grote schaal al getest, ook in de praktijk, onder andere met zelfrijdende taxi’s van Cruise. Dat verloopt nog niet overal helemaal probleemloos, maar aanloopproblemen en ‘kinderziektes’ waren natuurlijk te verwachten. Zaak is uiteraard wel dat daarbij geen slachtoffers vallen. Helaas kan een dergelijke vernieuwende en disruptieve technologie nooit helemaal zonder problemen volwassen worden.

Zelfrijdende auto’s in 2026 op Britse wegen

De Britse minister van Transport heeft deze week uitgesproken dat hij denkt dat volledig zelfrijdende auto’s al in 2026 op de Britse wegen kunnen verschijnen. Hij houdt wel nog een slag om de arm. Letterlijk zei Mark Harper tegenover de BBC dat hij verwacht dat ‘Britten al in 2026 gaan zien dat bepaalde elementen van deze auto's die volledig zelfrijdend zijn, worden uitgerold.’ De uitrol zal overigens gefaseerd gaan verlopen, aldus de minister die er ook van overtuigd is dat zelfrijdende auto’s het verkeer veiliger maken.

Toch moeten er ook in de UK, net als de rest van de wereld, nog wel wat juridische hordes genomen worden. Zo denkt men er in het Britse eiland over na om in geval dat een zelfrijdende auto bij een ongeval betrokken raakt, de juridische aansprakelijkheid bij de autofabrikant te leggen, in plaats van bij de bestuurder.

BYD mag in China Level 3 Self-drive tests gaan uitvoeren

Hoe dan ook, uiteindelijk zal de zelfrijdende auto niet meer van de wegen te weren zijn. Behalve Tesla en de zelfrijdende taxi’s, zijn ook andere fabrikanten de daarvoor benodigde technologie en systemen al volop aan het (door)ontwikkelen en testen.

Enkele maanden geleden kreeg BMW al toestemming om Level 3 Self Drive systemen te gaan testen op Duitse snelwegen en ook Volkswagen voert, in en rond Hamburg, al tests uit. Deze week kreeg BYD een vergelijkbare vergunning voor dergelijke tests op de Chinese openbare wegen rondom Shanghai.