BMW’s mogen als eerste autonoom rijden op Duitse Autobahn

Als eerste heeft BMW in Duitsland van de lokale autoriteit het ‘Kraftfahrtbundesamt’ (KBA) goedkeuring gekregen voor het inzetten van het systeem voor autonoom rijden op de openbare weg. Het betreft de zogenoemde autosnelweg-assistent van BMW. Daarmee kunnen en mogen eigenaren van de nieuwste uitvoering van de BMW 5-serie op de snelweg letterlijk handsfree rijden.

Handsfree met 130 km/h over de Autobahn

De functie komt in Duitsland beschikbaar in de nieuwste sedan uitvoeringen van de BMW 5-serie. In de VS en Canada is hetzelfde systeem ook al beschikbaar in de 7-serie van BMW. In Duitsland heeft de KBA wel bepaald dat de autosnelweg-assistent alleen gebruikt mag worden bij snelheden tot 130 kilometer per uur. En uiteraard alleen als de verkeerssituatie (drukte, weersomstandigheden) dat toelaten.

Volgens BMW maakt de autosnelweg-assistent het rijden in een BMW nog comfortabeler. “Hierdoor kunnen chauffeurs hun handen van het stuur halen en tijdens het rijden in een comfortabele houding plaatsen. De nieuwste versie van de BMW snelwegassistent, die voor het eerst wordt aangeboden in de nieuwe BMW 5 Serie Sedan, is ook aangevuld met een wereldprimeur: de actieve rijstrookwisselassistent met visuele bevestiging”, aldus BMW.

Die laatste functie, het automatisch van rijstrook wisselen – bijvoorbeeld om een andere auto in te halen – niet nieuw, maar BMW heeft dat nog een stuk veiliger gemaakt. De chauffeur moet die functie namelijk ‘starten’ door in zijn buitenspiegel te kijken. Pas dan zal de auto zelf van rijstrook wisselen.