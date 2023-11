Zelfrijdende auto’s lijken nog ver weg: GM stopt er even mee

We zien het in Nederland nog niet, maar in San Francisco zijn er veel tests bezig met zelfrijdende auto's en taxi's. En dat is niet op kleine schaal. Er zijn eerder al 950 voertuigen van de weg gehaald toen er een voetganger werd aangereden. In Amerika gaan ze verder wel veel losser om met zelfrijdende auto’s: ze mogen zelfs zonder stuur de weg op. Dat is in Nederland ondenkbaar, maar onze wegen (vooral in steden) zijn een stuk krapper en meer complex door bijvoorbeeld fietsers en brommers.

Zelfrijdende auto's

Maar ook in de Verenigde Staten is het dus niet gezegd dat de soepele regels ook daadwerkelijk zo’n goed idee zijn. Zo zei de ceo van Oxa (een bedrijf in autonome auto’s) recentelijk dat hij denkt dat we echt nog decennia weg zijn van volledig zelfrijdend zijn. Volgens hem komt dat meer door de training: er is zoveel data nodig om te trainen, het is bijna niet te doen om een auto goed te trainen. Hij meent ook dat die auto's de omgeving echt heel erg goed moeten kennen en dat er dus veel allround kennis moet zijn, zoals inderdaad wat te doen bij ambulances?

Maar nogmaals, er is hoop. Immers zijn er verschillende gradaties in wat een zelfrijdende auto mag zijn. Niveau 5, echt volledig zelfrijdend, is inderdaad nog ver weg, maar er zitten nog veel niveaus tussen om uit te proberen. Het is alleen de vraag of auto’s er echt al klaar voor zijn om dat in het echte leven te doen, want er gebeuren wel degelijk dingen waarbij echte levens op het spel staan. Natuurlijk is dat bij auto’s met mensen achter het stuur hetzelfde geval, ook daar kun je dodelijke ongelukken niet voorkomen. Alleen, zoals GM al laat zien, heeft een ongeluk met een zelfrijdende auto aanzienlijk meer impact op de hele wereld. En er zal eerst iets aan het imago gedaan moeten worden voor het verder technisch echt kan gaan uitblinken.