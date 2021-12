​Mercedes-Benz als eerste toestemming voor zelfrijdend tot 60km

Tesla mag er dan veel mee te koop lopen, het eerste automerk ter wereld dat level 3 van autonoom rijden mag invoeren is toch echt een ander merk. Het Duitse merk Mercedes-Benz is het merk dat naar het volgende niveau mag gaan. Dit is wat dat betekent.

Toestemming voor semi-zelfrijdende auto's Het merk heeft nu officieel toestemming gekregen om het automobilisten toe te staan om achter het stuur de ogen van de weg te houden. Je kunt bijvoorbeeld een boek lezen of werken, terwijl de auto voor je rijdt. Dit gaat wel om snelheden tot 60 kilometer per uur, dus op de snelweg moet je gewoon je ogen op de weg houden en actief rijden. Het derde niveau van zelfrijdende auto’s (het gaat in totaal tot 5) betekent ook wel een voorwaardelijk geautomatiseerd rijsysteem. Die van Mercedes heet Drive Pilot en wordt in 2022 ingevoerd in de auto’s van het merk. Zeker niet alle auto’s, want het is eerst aan de luxere S-klasse en EQS-auto’s om deze moderne vorm van autorijden te krijgen.

Van niveau 2 naar niveau 3 Er zijn wel andere systemen van Mercedes die wel in meer auto’s te vinden zijn, maar die zijn van niveau 2. Denk aan adaptieve cruise control en rijbaan-assistentie, waarbij de auto je helpt om in de rijbaan te blijven. De auto heeft dan altijd een mens nodig om de situatie te overzien, maar dat is bij dat derde niveau dus niet langer nodig. Dankzij lidarsensroren, camera’s, radar, een vochtigheidssensor en microfoons is de auto straks in staat om nog betere assistentie te geven aan de chauffeur. Als er dus plotseling moet worden geremd, dan kan de auto dat. Hoewel het klinkt als een enorm groot debuut voor Mercedes, betekent het niet dat je meteen overal gebruik kunt maken van niveau 3. Het gaat alleen om wegen die al helemaal in kaart zijn gebracht en dat betekent in het geval van het Duitse bedrijf dat het alleen op bepaalde wegen in Duitsland kan toestaan dat mensen andere dingen doen in de auto, terwijl ze wel achter het stuur zitten. Toch wordt het wel gezien als iets groots voor de autowereld, want er wordt verwacht dat deze toestemming vanuit Duitsland een golf van niveau 3-toestemmingen zal veroorzaken.

Mercedes Geweldig nieuws voor Mercedes dat het dit voor elkaar heeft gebokst, zeker nadat het afgelopen weekend in de Formule 1 hun nummer 1-positie na al die jaren aan hun neus voorbij zag gaan. Het heeft voor 2022 nu dus in ieder geval twee focusgebieden, waarvan de één vooral te maken zal hebben met het verder in kaart brengen van wegen om de niveau 3-zelfrijdende mogelijkheden van zijn bolides uit te breiden.