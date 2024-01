Xiaomi werkt aan ultra efficiënte elektromotoren

Xiaomi verwierf haar eerste bekendheid in ons deel van de wereld met smartphones. Inmiddels is de Chinese fabrikant in die markt een vaste waarde (top 3) geworden. Nog niet zo heel lang, in de lente van 2021, geleden maakte Xiaomi bekend dat ze ook de wereld van de elektrische auto’s gingen betreden. Die bedrijfstak werd vervolgens in een paar maanden uit de grond gestampt. Amper drie jaar later werd, eind 2023, werden de eerste Xiaomi EV’s al gepresenteerd die dit jaar (2024) al in China in de showrooms moeten verschijnen. Nu zullen ze bij Xiaomi ongetwijfeld vóór de eerste aankondiging (in 2021) al aan de ontwikkeling van de huidige EV-modellen gewerkt hebben, maar dan nog is het heel snel gegaan. En nu komt Xiaomi bijzonder nieuws over nieuwe elektromotoren voor EV’s. Motoren met een rendement die de meeste grote concurrenten – autobedrijven die al vele tientallen jaren bestaan – verbaasd doen staan.

HyperEngine elektromotoren

Xiaomi heeft voor haar eerste EV, de SU7 die enkele weken geleden gepresenteerd werd, een nieuwe elektromotor ontwikkeld, de HyperEngine V6/V6s. Die motor levert tot maximaal 347 pk en kan een maximaal toerental halen van c21.000 rpm. Dat is al meer dan de elektromotoren van andere sportieve EV’s, zoals de Tesla Model S Plaid (20.000 rpm) en de Porsche Taycan Turbo S (16.000 rpm).

Maar dat is nog niet alles. Xiaomi zegt in 2025 met de HyperEngine V8s op de proppen te komen. Die moet ruim 27.000 rpm en max. 578pk kunnen halen. Sterker nog, de Chinese fabrikant zegt momenteel al te werken aan een HyperEngine versie die deels met carbonfiber vervaardigd wordt en tot 35.000 rpm haalt.

En het wordt nog mooier. De elektromotoren van Xiaomi halen een efficiëntie van meer dan 98 procent. Dat betekent dus dat minder dan 2 procent van de energie ‘verloren’ gaat. Ter vergelijk, de beste elektromotoren van de concurrentie halen 95 procent. Om van brandstofmotoren (ca 45%) nog maar te zwijgen.

Kortom, Xiaomi laat zien dat ze niet zomaar even in de EV-markt gestapt zijn. Ze zijn binnen een ‘paar’ jaar al op het punt aangekomen dat ze de gevestigde merken het vuur al behoorlijk dicht aan de schenen legt.