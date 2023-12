​Xiaomi heeft zijn eerste elektrische auto getoond: SU7

Xiaomi’s eerste elektrische auto is de SU7 en die is nu voor het eerst officieel getoond. Het gaat om een sedan met een actieradius van 800 kilometer met een 101kWh-accu. Er wordt gebruikgemaakt van 800V laden. De auto komt overigens niet helemaal uit de lucht vallen: we wisten dat SU7 kwam, hij is nu met video en al getoond door het Chinese merk zelf. In een lekker, fel turquoise-achtig kleurtje.

De auto die we omschreven aan het begin van dit artikel is eigenlijk de SU7 Max en dat is de beste versie van de auto, die vierwielaandrijving heeft en een dubbele motor. Je laadt hem in 5 minuten op om 220 kilometer te rijden. Liever iets verder? Hang de auto een kwartier aan de laadpaal en je rijdt er 510 kilometer mee. Je kunt dankzij het HyperOS-besturingssysteem in de auto goed in de gaten houden hoe de actieradius ervoor staat. Het geheel wordt aangestuurd door de Qualcomm Snapdragon 8295-chip. Het is dus in veel opzichten een soort telefoon waarin je gaat rijden, want HyperOS is bekend van de smartphones van Xiaomi. Nu maar hopen dat rijden niet voelt alsof de trilfunctie aanstaat…

Er was al veel gelekt, maar het is fijn om het nu bevestigd te krijgen door de belangrijkste bron, maker Xiaomi zelf. Zo komen er twee varianten van de bolide: een gewone die achterwielaangreden is en een 73,6kWh-accu krijgt. Die zal wat langzamer laden, omdat die op 400V laadt. De actieradius is ook iets minder groot: 668 kilometer. Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat het hier gaat om een Chinese norm (de CLTC-norm).

HyperOS

Het infotainmentscherm is 3K en 16,1 inch groot. Je kunt als je een Xiaomi-telefoon hebt bovendien casten naar je infotainmentsysteem, al is Android Auto- en Apple CarPlay-ondersteuning ook aanwezig. Ook goed om te weten: de maximum paardenkracht van SU7 is 299, terwijl dat bij Max 673 is. En de topsnelheid? Die ligt bij de SU7 op 210 kilometer per uur, versus de 265 kilometer per uur die de SU7 Max aan kan tikken. Dit wordt bevestigd door Xiaomi en bleek ook al uit eerdere lekken.

De auto zelf is 4,99 meter lang, 196 meter breed en 1,44 meter hoog, wat het zeker geen kleine auto maakt. Hij heeft iets weg van een Tesla, maar het kan zeker geen kopie worden genoemd. De auto gaat van 0 naar 100 kilometer per uur in 5,28 seconden (de gewone variant) of in 2,78 seconden (de Max). De kosten zijn helaas nog niet bekend, maar het lijkt erop dat dit geen auto wordt die zal concurreren met bijvoorbeeld het Chinese BYD, dat echt op budget zit.