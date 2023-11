Eerste Xiaomi EV krijgt mega bereik, vermogen en smartphone namen

Het was al bekend dat de Chinese tech-gigant Xiaomi – bij ons vooral bekend van de smartphones en gadgets – ook met een elektrische auto op de proppen ging komen. Welnu, van de eerste modelreeks zijn deze week al wat specs en nieuwe afbeeldingen opgedoken. Xiaomi heeft zelf bekend gemaakt dat de SU7, een sedan, in diverse uitvoeringen vanaf december in productie gaat. Behalve twee modellen, met en zonder Lidar, komt er ook en SU7 met een bereik van 800 kilometer en een AWD, dual motor, met zo’n 660 pk en een topsnelheid van 265 kilometer. Uiteraard ga je dan niet het bereik van 800 kilometer halen. Al met al klinken de eerste specs best goed. Zeker voor een eerste EV van een gadgetfabrikant.

Smartphone namen

Zoals gezegd, Xiaomi is niet alleen Chinees maar ook vooral bekend van de smartphones. Wellicht is het daarom dat de fabrikant er voor gekozen heeft om de verschillende modeluitvoeringen van de SU7 smartphone namen te geven. Ik bedoel, als je – zonder dat er verder een foto of andere informatie gegeven wordt – producten ziet met namen als de SU7, SU 7 Max en SU7 Pro, dan moet toch bij de meesten van ons in eerste instantie een ‘smartphone lampje’ gaan branden. En al helemaal als je bedenkt dat de EV’s van Xiaomi op het eigen HyperOS platform lopen. Juist, hetzelfde besturingssysteem dat de fabrikant voor haar smartphones ontwikkeld heeft.

Hoe dan ook, de eerste Xiaomi EV’s zullen voorlopig alleen in China op de weg verschijnen. De fabrikant verwacht dat de eerste exemplaren van de SU7 al in februari (2024) aan klanten geleverd zullen worden. Over de prijzen heeft Xiaomi nog geen details bekend gemaakt. Eerder, in de prototype fase, sprak de fabrikant over een prijsrange van 36 tot 49 duizend euro.