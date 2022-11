Prijs voor ‘langzaam' laden met ANWB-pas omhoog

We horen al weken dat de energieprijzen op de wereldmarkt dalen. Natuurlijk, de prijzen van olie, gas en elektriciteit zijn nog steeds fors hoger dan begin 2021, maar toch, het is een beetje goed nieuws. Helaas doet Eneco eMobility daar nog even niet aan mee. De energieleverancier verhoogt op 23 november de tarieven voor het opladen van elektrische auto’s. De nieuwe tarieven gaan met name ook gelden voor iedereen die een laadpas van de ANWB heeft.

Kleine verhoging, en alleen voor AC-laden

Wie vanaf 23 november zijn of haar EV gaat opladen met een ANWB-laadpas, moet voor AC-laden (langzaam opladen dus) vanaf dan geen 43,9 cent maar 45,5 cent pet kWh betalen.

Het goede nieuws is dat de tarieven voor snelladen ongewijzigd blijven. Daarvoor betaal je met een ANWB-laadpas in Nederland bijna overal 83 cent per kWh. Met uitzondering van de snelladers van Fastned en Ionity. Daar betalen ook ANWB-laadpas klanten het standaard tarief van die aanbieders.

De starttarieven en abonnementsprijzen (als je en ANWB-laadpas mét abonnement hebt) blijven ook na 23 november hetzelfde.