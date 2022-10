Shell Recharge verhoogt tarieven aan laadpaal opnieuw

De energiemarkt lijkt ietwat tot rust te komen. De gasprijs, en daarmee ook die voor elektriciteit, daalt. Of dat blijvend is, moet nog blijken. Voor Shell Recharge is dat echter nog geen reden om een voorgenomen prijsverhoging, de tweede binnen vijf weken(!), aan de elektrische pomp uit te stellen of te annuleren.

Prijsstijging van 15 procent

Met ingang van 31 oktober wordt een kilowattuur voor klanten met een Shell Recharge tussen de 2 en 15 procent duurder. De nieuwe prijsverhoging volgt amper een maand na de vorige stijging, maar geldt dit keer alleen voor de roaming partners. Ofwel, wat je voor een kWh moet betalen wanneer je met je Shell Recharge pas bij een andere laadprovider gaat opladen.

Vanaf 31 oktober gaan dus de Shell Recharge tarieven voor het laden bij andere laadpalen omhoog. Daarbij valt het op dat met name het laden bij zogenoemde langzame laadpunten (AC) flink stijgen. De prijs per kWh gaat van 40 naar 46 cent, een verhoging van 15 procent. Voor het laden bij snelladers van andere laadproviders rekent Shell Recharge vanaf 31 oktober 85 cent per kWh. Dat is 2 cent meer dan nu.