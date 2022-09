EV opladen bij Shell Recharge wordt fors duurder

Shell, je weet wel, ooit onze nationale olietrots, spint al geruime tijd garen bij de hoge olieprijzen als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De winst van de multinational rijst de pan uit en aandeelhouders zijn al maanden in een feeststemming. Ongepast? Misschien wel, maar zo gaat dat nu eenmaal. De dalende olieprijzen maakt hen vooralsnog niet ongerust, want die worden deels gecompenseerd door de stijgende elektriciteitstarieven bij Shell Recharge.

30 procent meer betalen voor een kWh

Voor de consument met een ‘ouderwetse’ benzinebolide is het goede nieuws dus dat de olieprijzen dalen, en daarmee ook de prijs aan de pomp. Aan de benzinepomp dus, want de prijs van elektriciteit aan de ‘EV-pompen’ van Shell Recharge gaat juist de andere kant op. De laadpaal exploitant heeft namelijk laten weten dat klanten vanaf 28 september fors meer moeten gaan betalen voor een kWh.

Bij de snelladers van Shell Recharge betaal je nu nog 53 cent per kWh. Met ingang van 28 september wordt dat 68 cent per kWh. Ofwel een stijging van bijna 30 procent! En dan moet je bedenken dat ook nog rekening gehouden is met de (tijdelijke) BTW-verlaging op energie zoals die door de overheid wordt gecompenseerd.