Tesla Superchargers nu allemaal open voor andere EV's

Om bij een Tesla Supercharger te kunnen laden moet je de Tesla app installeren. De ‘losse’ laadtarieven beginnen bij 69 cent per kilowattuur. Afhankelijk van de locatie kan dat oplopen tot 71 cent per kWh. Net als bij FastNed en andere aanbieders van snelladers kun je ook bij Tesla een abonnement afsluiten. Dat kost 12,99 per maand en dan betaal je nog maar 29 cent per kWh. Wanneer je elke maand minimaal 33 kWh bij een Tesla Supercharger afneemt, dan is een abonnement voordeliger.

In november startte Tesla met het openstellen van tien Supercharger locaties voor andere elektrische auto’s. Om bij een Tesla Supercharger te kunnen opladen moest, en moet, je EV wel beschikken over een CCS aansluiting. Vanaf deze week heeft Tesla de optie voor het gebruik van de Superhargers door andere EV’s op alle locaties uitgerold.

Nog steeds een pilot

Op de website spreekt Tesla, net als enkele maanden geleden, nog altijd over een pilot. Of dit ook betekent dat de EV fabrikant op enig moment zou kunnen besluiten de beschikbaarheid van Superchargers voor andere EV’s weer gaat beperken is niet duidelijk. Dat zal wellicht afhangen van het succes, gebruik en het aantal abonnementen. Ow, en als over een paar maanden Tesla-rijders steen en been klagen dat ze te vaak tegen Superchagers op lopen die vol staan met andere EV’s, dan kan dat natuurlijk ook invloed hebben op de beschikbaarheid. Voor nu is dat nog pure speculatie.

De Superchargers van Tesla hebben een maximaal laadvermogen van 350 kWh. Dat is ongeveer vergelijkbaar met de Hyperchargers van FastNed.