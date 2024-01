De continu veranderende automarkt

In 2023, zo bleek uit cijfers van de Bovag en RAI, verschenen meer nieuwe auto’s op de Nederlandse wegen dan in de jaren daarvoor. Toch zijn er ook modellen die ooit heel populair waren, maar nu nauwelijks nog de showrooms verlaten. Waar de stationwagon in de jaren 80 en 90 hoogtij vierde, gevolgd door de MPV (de Renault Scenic, Volkswagen Touran, etc) hype in het tweede deel van de 90’s en zero’s, zijn sinds enkele jaren vooral de SUV en Crossover modellen het meest gewild.



Deze auto’s zijn ‘uit de gratie’ geraakt

Die trend is uiteraard ook zichtbaar bij de verkoopcijfers van nieuwe auto’s. Modellen die tot een paar jaar geleden nog volop verkocht werden, zijn nu nauwelijks nog aan de man of vrouw te brengen. De Renault Scenic is daar misschien wel het beste voorbeeld van. In de jaren 90 was dat een van de populairste auto’s in Nederland (en veel andere landen). Het afgelopen jaar werden er daarvan nog precies ‘0’, ja NUL, in Nederland verkocht.

Een ander, misschien minder bekende, MPV die het een aantal jaar geleden nog best goed deed, is de Ford S-MAX. Daarvan werden er in 2023 nog precies 2 geregistreerd, een minder dan in 2022.

Deze EV’s van het eerste uur worden niet of nauwelijks nog verkocht

Ook het aantal nieuwe EV’s steeg in 2023 fors. En dat terwijl de vraag naar nieuwe EV’s in hetzelfde jaar drastisch afnam. Hoe het dan toch kon dat er bijna een derde meer nieuwe EV’s aan klanten afgeleverd werden, daar heb ik het al meerdere keren over gehad. 2023 was het jaar dat EV’s die al in 2022, en soms zelfs nog eerder, gekocht waren, maar door leveringsproblemen (chiptekorten etc.) nog niet afgeleverd konden worden, wel hun nieuwe eigenaar wisten te bereiken.

Het is intussen alweer ruim 12 jaar geleden dat de eerste volledig elektrische auto’s – de prehistorie even niet meegerekend – op de Nederlandse wegen verschenen. Nissan was de allereerste met een volledig elektrisch aangedreven bolide op de Nederlandse markt, de Leaf. Daarna volgden, niet in chronologische volgorde, onder andere de BMW I3, de Tesla Model S, de Renault Zoe, Opel Ampera, de Smart ForTwo E en de eerste Hyundai Ioniq.

Van al die modellen is eigenlijk alleen de Tesla Model S nog enigszins geliefd. Daarvan verschenen er in 2023 nog 290 op de Nederlandse wegen. De Nissan Leaf (die al diverse model-upgrades kreeg) doet het met 539 exemplaren ook nog redelijk, al waren dat er wel bijna 400 minder dan in 2022. De BMW I3 is inmiddels van de markt verdwenen. In 2022 werden er daarvan nog 247 geregistreerd. In 2023 waren dat er 0.