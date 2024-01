Meer nieuwe auto’s de weg op in 2023

Het zat er in 2023 al het hele jaar aan te komen; een soort van herstel van de verkoop van nieuwe auto’s. Vanaf de eerste maanden liep het aantal registraties al voor op dezelfde periode in 2022. Alleen in december lag het aantal nieuwe registraties beduidend lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Uiteindelijk, zo blijkt uit de eindejaar cijfers van de RAI Bovag, verschenen in 2023 bijna 370.000 nieuwe personenauto’s op de Nederlandse wegen. Een stijging van bijna 19 procent ten opzichte van 2022.

Bijna een derde was een EV

Opvallend is het nieuws dat ruim drie op de tien nieuwe auto’s die vorig jaar op de weg verscheen, een elektrisch aangedreven bolide was. Dat is bijzonder omdat het hele jaar door al diverse keren bleek dat de verkoop van nieuwe EV’s flink stagneerde. Voor het eerst sinds de invoering raakte het potje met de aanschafsubsidie niet leeg. Sterker nog, amper de helft van het totaal beschikbare budget werd toegekend.





Waarom er dan toch veel meer nieuwe EV’s op de weg verschenen dan in 2022, toen dat aandeel bleef steken op ruim 23 procent? Welnu, en dat hebben we in eerdere berichten over de stagnerende interesse voor EV’s al aangehaald, een substantieel deel van de nieuw op de weg verschenen elektrische auto’s betrof auto’s die het jaar daarvoor al besteld/gekocht was. Een jaar waarin autofabrikanten nog volop last hadden van de grondstoffen-, chip-, personeelstekorten en de nodige logistieke problemen, onder andere veroorzaakt door de geopolitieke in de wereld. Problemen die in de loop van 2023 deels opgelost werden. Met andere woorden, 2023 werd een inhaaljaar voor EV-fabrikanten als het gaat om het uitleveren van eerde bestelde auto’s.

Van alle nieuwe personenauto’s die vorig jar geregistreerd werden was ruim 37 procent een hybride en iets meer dan 30 procent een bezine bolide. Diesel personenauto’s lijken in Nederland definitief op weg naar ‘de sloop’. In 2023 was nog amper 1 procent van alle nieuwe auto’s een diesel.