Nio gaat 10 procent van haar personeel ontslaan

Het was de afgelopen maanden al vaker in het nieuws. De vraag naar elektrische auto’s blijft achter en een prijzenoorlog zorg voor een verhardende concurrentiestrijd. Ford zette al de rem op haar EV-acticiviteiten en ook andere EV-merken hebben het dit jaar zwaarder dan de jaren hiervoor. De EV-malaise lijkt nu ook in China de eerste slachtoffers te maken. In het land waar sinds het begin van de elektrificatie in de auto-industrie zo’n 60 procent van alle wereldwijd verkochte EV’s rondrijden, heeft de eerste EV-fabrikant nu een ontslagronde aangekondigd. Nio, zo heeft de CEO van het bedrijf in een brief aan het personeel gemeld, wil deze maand (november, red.) zo’n 10 procent van haar personeel de laan uitsturen.

Marathon op een modderige weg

Deze beslissing is volgens CEO William Li het gevolg van de harde concurrentiestrijd onder EV-fabrikanten. Daarom moet het bedrijf haar korte termijn plannen voor de komende twee jaar aanpassen. Li noemt de reis van Nio een marathon op modderige wegen. De concurrentiestrijd, het verlagen van de prijzen – alle Nio modellen in China werden onlangs zo’n 4000 euro goedkoper als gevolg van de concurrentie met Tesla en andere merken – dwingen Nio ertoe om haar strategie voor de komende jaren te herzien.

Om ervoor te kunnen zorgen dat Nio mee kan blijven doen in deze verhardende markt heeft het bedrijf een aantal prioriteiten moeten herdefiniëren. Het inkrimpen van het personeelsbestand, onder andere door ‘dubbele’ afdelingen samen te voegen en het efficiënter inzetten van personeel, moet ruime bieden om de lange termijn investeringen in kerntechnologie voort te kunnen zetten. Alleen zo kan Nio naar eigen zeggen haar verkoop- en service organisatie concurrerend houden en er voor zorgen dat de geplande nieuwe EV-modellen op tijd klaar zijn voor de markt. Ook worden projecten geschrapt waarvan nu al duidelijk is dat ze geen bijdrage zullen leveren aan de financiële resulaten voor de komende drie jaar.