Instagram lanceert zijn video-app Edits voor monteren

Instagram zelf heeft niet echt een knappe video-editor. Je bent dus altijd aan een andere app overgeleverd als je je beelden goed aan elkaar wil plakken. Veel mensen gaan dan naar CapCut, dat van dezelfde eigenaar is als TikTok. Daarom lanceert Meta nu Edits als Amerikaanse tegenhanger voor het Chinese succesverhaal.

Edits

De app is nu te vinden in de Google Play Store en Apple App Store. Het kost niks om hem te downloaden of gebruiken. Het is niet alleen een tegenhanger voor CapCut, het is in veel gevallen ook een soort kopie. Dat is overigens niet heel vreemd: Meta kondigde de app aan toen TikTok in januari een dagje offline was. Inmiddels lijkt TikTok te blijven, aangezien Trump al meerdere malen heeft gezorgd dat de app uitstel krijgt. ByteDance moet een Amerikaanse eigenaar vinden voor het Amerikaanse deel van zijn succesvolle app, anders zou het geband worden. Reden voor Meta om klaar te staan met een vervangende app dus, in ieder geval voor het monteren van video’s.

Edits is bedoeld voor creators, dus mensen die heel veel monteren, en niet zozeer voor mensen die af en toe een video in elkaar zetten. Tegelijkertijd is het een vrij toegankelijke app, dus wellicht kun je er hoe dan ook je weg in vinden.

AI-mogelijkheden

Mocht je genoeg hebben aan de monteertools binnen Instagram zelf, dan kun je die natuurlijk blijven gebruiken, maar Edits biedt meer mogelijkheden. Denk daarbij aan AI-animaties die de app kan maken uit statische beelden, maar ook op opvulling voor greenscreens en het kunnen uitknippen van het onderwerp in beeld. Het klinkt alsof er veel kunstmatige intelligentie aan te pas komt.

Sowieso is dat de laatste tijd een thema bij Meta, want het heeft bekendgemaakt dat het je posts op social media gaat gebruiken om AI te trainen. Een controversieel plan, want dit wilde het vorig jaar al implementeren. Toen stak de EU er een stokje voor, maar nu gaat het toch gebeuren. Je kunt je afmelden via een formulier dat je kunt vinden in de mail die Meta erover stuurt: geen opt in dus, je gaat standaard akkoord tenzij je bezwaar maakt.

Samenwerken aan video’s

Terug naar Edits, want dat biedt dus veel monteermogelijkheden, maar daar komen er nog meer bij. Meta teaset al dat er meer AI-montagetools aankomen, maar bijvoorbeeld ook de optie om met andere mensen aan video’s te werken. We hebben de app al gezien in de Nederlandse appwinkels, dus je kunt hem nu downloaden om te gebruiken.