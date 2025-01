Instagram komt met eigen CapCut-alternatief voor video’s: Edits

TikTok-maker ByteDance heeft dit weekend niet alleen TikTok (tijdelijk) offline gehaald in de Verenigde Staten, maar ook zijn app CapCut, waarmee je video’s kunt monteren. Nu komt Instagram met een eigen alternatief genaamd Edits.

Instagram Edits

Balen voor Instagram dat TikTok maar een halve dag op zwart was in de Verenigde Staten, want als er iets duidelijk is, dan is het wel dat Instagram er helemaal klaar voor is om alle TikTok-gebruikers naar zijn kant te lokken. Het is natuurlijk geen toeval dat de wallposts ineens rechthoekig zijn geworden in hetzelfde weekend als TikTok op zwart ging. En er is nu dus het plan om een video-editor te lanceren.

Edits is gemaakt om snel aanpassingen te doen aan video’s en meerdere losse video’s achter elkaar te zetten mocht je meerdere takes nodig hebben gehad. Een goede naam dus voor de app: Edits betekent immers bewerkingen doen. Edits wordt door Instagram omschreven als: “Edits is meer dan een videobewerkingsapp; het is een volledig pakket creatieve tools. Er komt een speciaal tabblad voor inspiratie, een ander voor het bijhouden van vroege ideeën, een camera van veel hogere kwaliteit, alle bewerkingstools die je zou verwachten, de mogelijkheid om concepten te delen met vrienden en andere makers en – als je besluit je video’s te delen op Instagram – krachtige inzichten in hoe die video’s presteren.”