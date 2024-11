Dit zijn 3 alternatieven voor social medium X

Threads

Threads strooit de laatste tijd ook met cijfers over hoge bezoekersaantallen. Threads is een direct antwoord op de onvrede die heerst op X en valt onder de paraplu van Meta. Duidelijk zelfs, want als je op Instagram bent ingelogd dan zie je ook Threads-berichten voorbij komen op de wall. Het is een handig social medium omdat je meteen met je Instagram-account kunt inloggen en er verder dus niet zoveel voor hoeft te doen. Het heeft inmiddels 275 miljoen gebruikers en daaronder zijn ook veel Nederlanders die het leuk vinden hun hersenspinsels te delen. In het artikel over die 275 miljoen gebruikers duiken we in de aantrekkingskracht van Threads.

Mastodon

Mastodon hebben we wel eens omschreven als hetzelfde als wat Telegram is voor WhatsApp, maar dan voor X. Mastodon bestaat al veel langer dan de bovengenoemde social mediaplatforms, het is gestart in 2016 en kon dus al veel lessen van andere sociale media toepassen bij het ontwikkelen van het platform. Mastodon werkt net als Discord met servers die je aanmaakt en waarop je dan kunt praten. Elke server heeft zo zijn eigen thema, eigen regels en dat betekent dat het veel kanten op kan. De ene server zal juist de randjes opzoeken, terwijl er ook servers zijn die heel vredelievend en veilig zijn.

Natuurlijk is het overstappen naar een ander social medium altijd een grote stap: of je je X-account nou aanhoudt of niet: je moet toch helemaal iets nieuws opbouwen, volgers genereren, enzovoort. Tegelijkertijd kun je het ook zien als een mooie nieuwe start, niet al die oude berichten waar je misschien allang niet meer achter staat die je achtervolgen. Je kunt weer even een nieuwe versie van jezelf zijn op een ander social medium, en wie weet nieuwe leuke mensen ontmoeten of gelijkgestemden. Het moge duidelijk zijn dat veel mensen daarnaar op zoek zijn gegaan dit jaar, gezien het enorme succes van het gloednieuwe Threads en het nog nieuwere BlueSky.