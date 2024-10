Threads heeft 275 miljoen gebruikers: hoe kan dat?

Threads heeft wel een aantal zaken die handig zijn en die je misschien niet snel verwacht. Zo heeft Threads ondersteuning voor schermlezers en komen er AI-gegenereerde afbeeldingsomschrijvingen bij posts met foto’s. Zo is het een heel toegankelijk social medium. Posts kunnen met 500 karakters lang ook flink wat inhoud bevatten en video’s van 5 minuten zijn ook welkom. Dat is wat beter behapbaar dan de veel langere video’s op veel andere platformen.

Back to basics

Eigenlijk gaat Threads in veel opzichten back to basics, maar schenkt daar wel een modern sausje overheen. Het meest moderne van dit verhaal blijft wel nog wat achter: je zou Threads moeten kunnen gebruiken met andere platforms die ActivityPub als protocol hebben toegepast, zoals Mastodon en WordPress. Dat is, net als het openstellen van WhatsApp, nog niet heel erg levensvatbaar lijkt het, maar het is wel het plan om zo social media-gebruik makkelijk te maken.

En we denken stiekem dat dat ook wel is wat Threads zo populair maakt: het is niet weer een losstaande app, het heeft veel integraties met andere apps en dat is fijn. Zo voelt het niet als weer een losse app, weer iets waar je moet kijken, terwijl het dat stiekem nog wel is. Het heeft zo’n goede integratie met bijvoorbeeld Instagram, dat beide social media meer vervlochten lijken te zijn en dat is waar mensen behoefte aan hebben: een plek voor al hun berichten, in plaats van het moeten zoeken naar in welk social medium je beste vriend ook alweer dat linkje deelde. En uiteindelijk helpt het dat Threads gewoon lekker eenvoudig is. Het is meteen duidelijk hoe het werkt, omdat je het vaker hebt gezien bij anderen.

Kortom, Meta heeft er alles aan gedaan om Threads zo laagdrempelig mogelijk te maken en daar plukt het nu duidelijk de vruchten van. En meer bedrijven kunnen dat nu doen, want je kunt met marketingcampagnes een steeds groter publiek bereiken.