Threads toont eindelijk de trending topics

Threads had bij lancering heel veel vrij standaard social media-opties niet, maar daar komt steeds meer verandering in. Zo is binnenkort op Threads de optie om de trending topics te zien live. In de Verenigde Staten zien mensen wat er op dat moment trending is in dat land.

Meta-ceo Mark Zuckerberg schrijft: “We voeren een kleine test uit met de toponderwerpen van vandaag op Threads in de VS. We rollen het uit in meer landen en talen zodra we het op de rails hebben…” Het is namelijk misschien wel een veelgebruikte optie binnen social media, het is niet gewoon een lijstje met: hier praten mensen veel over. Immers wordt er over bepaalde onderwerpen altijd veel gepraat en soms zijn het ook onderwerpen die misschien niet zo geschikt zijn voor iedereen. Soms zijn er ook overlappingen, denk bijvoorbeeld aan Eurovisie: dat noemt de een straks waarschijnlijk #eurovision, maar een ander #eurovision2024.