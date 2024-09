Je kunt nu je locatie delen op social medium Threads

Social medium Threads breidt steeds verder uit en gaat ook meer op andere social media lijken. Nu komt de optie erbij om locaties aan te geven bij je post.

Wil je laten weten waar je bent, dan kun je makkelijk je locatie aan je bericht toevoegen door op het pinnetje te tikken. Meta rolt de mogelijkheid nu uit, dus het kan voorkomen dat je het nog niet ziet. Het komt eraan.

Threads

Het is niet zo dat je met het delen van je locatie een pin op een landkaart wordt: het is niet zoals Snapchat. Het is meer dat je een bekende locatie deelt, zoals een restaurant of een wijk, of een stad. Dat scheelt weer qua privacy: al moet je er ook bij het delen van bekende locaties bij stilstaan dat mensen dus weten dat je daar bent (en dat je bijvoorbeeld niet thuis bent, wat inbrekers erg interessante informatie vinden).

Als iemand bij je post de locatie ziet, dan kan hij of zij daarop tikken. Vervolgens krijgt die persoon andere posts te zien vanaf die locatie, dus van andere mensen. Mocht je interesse hebben in een bepaalde locatie, misschien voor vakantie of een citytrip, dan is het leuk om daar te kijken en misschien inspiratie op te doen.

Locatie pinnen

Je kunt alleen een locatie pinnen in de mobiele versie van Threads: het kan nog niet op web. Op de redactie hebben we de optie nog niet. Heb je het wel, dan kun je zelf kiezen hoe specifiek je bent over je locatie. Je kunt bijvoorbeeld als je op het Vrijheidsbeeld staat zeggen dat je in de Verenigde Staten bent, of in New York City, of specifiek op het Vrijheidsbeeld. Je kunt niet aangeven dat je op de Dorpsstraat 189 bent, waar je woont. Het gaat om een algemene locatie dus.

Klinkt heel erg als Instagram en dat is niet zo vreemd. Threads heette zelfs lang Threads, an Instagram app. Het is ook van dezelfde maker, Meta. Threads heeft momenteel 200 miljoen maandelijks actieve gebruikers. In Nederland lag dit aantal in januari van dit jaar op 829.000 gebruikers die Threads hebben gebruikt.