Instagram-reacties zijn straks ook op Threads te zien

Het was te verwachten: Instagram-reacties zijn straks mogelijk ook op Threads te zien. Meta zou testen hoe het is als Instagram en Threads wat meer interactieve mogelijkheden krijgen.

Threads en Instagram

Je ziet in Instagram al een vakje van Threads om je naar het social medium te lokken, maar straks kun je dus ook nog comments van Instagram-posts delen op Threads. Dit zag Alessandro Paluzzi, die vaker in de code van Meta’s apps duikt om er interessante wetenswaardigheden op te doen. Het gaat dus om een reactie die je achterlaat op een Instagram-post, maar die dan ook kan worden gedeeld op Threads.

Dat kan via een nieuw dropdown-menu waarin je kunt aangeven dat je iets alleen op Instagram wil plaatsen of ook op Threads. Verwacht echter niet dat Instagram en Threads snel zullen samengaan: Threads mag dan wel een noemer hebben van ‘van Instagram’, het blijft wel los bestaan. Dat is vooral omdat Threads een antwoord is op X en probeert te zijn wat Twitter ooit was. X is zichzelf al een tijdje niet meer sinds Elon Musk het overnam en moderatie niet meer het grootste speerpunt is. Het barst er van de schokkende filmpjes, nepnieuws en seksadvertenties.

🎉 Threads 🎉 Threads is our new app, built by the Instagram team, for text updates and joining public conversations ✨ We’re hoping Threads can be great space for public conversations, and we’re very focused on the creator communities that already enjoy Instagram. Available… pic.twitter.com/aFygoAl00I — Adam Mosseri (@mosseri) July 6, 2023

Twitter-alternatief

Er is zeker nog wel nieuws, informatie en plezier uit X te halen, maar wat Twitter ooit was, een plek om je hersenspinsels te delen en met mensen te discussiëren, dat neigt X kwijt te raken. Reden voor Meta om met Threads te komen, wat niet zozeer gaat om afbeeldingen, maar vooral om tekst. Instagram gaat juist om beeld boven tekst. Het vult elkaar dus goed aan: zo goed, dat Instagram en Threads dus ook iets meer gaan samenwerken waar het om reacties gaat.

Zo heeft Threads ook geen Direct Messages zoals Instagram heeft, waardoor de twee heel goed samen kunnen werken. Uiteindelijk gaat Threads echter een andere kant op qua functionaliteit, want Meta wil het duidelijk graag in het fediverse plaatsen, een plek waarin reacties van andere social media kunnen worden uitgelezen in Threads en je dus niet meer allemaal verschillende social media hoeft te hebben om toch interactie te krijgen met mensen die wel op die social media actief zijn.

On #Threads you can share a post to your Instagram Story and it’s clickable back to Threads. A feature we’ve longed for with Twitter posts and it works seamlessly 🙌🏼 pic.twitter.com/gv7CDgWdKE — Jack Horwood (@JackHorwood) July 6, 2023

Eigenheid

Alleen zal Meta ervoor moeten waken dat het Instagram uiteindelijk niet teveel richting Threads trekt, of andersom, want dan worden het wel te veel kopiëen van elkaar en is het onduidelijk wanneer nou wat te gebruiken. Sommigen zullen dat al vinden met deze aanpassing van reacties. Het wordt nog niet uitgerold maar alleen getest, dus het is afwachten of Meta er überhaupt voor zal kiezen.