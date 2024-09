Social medium X komt naar je televisie

Elon Musk heeft nog altijd grootste plannen met X en één ervan is om het social medium zo breed mogelijk beschikbaar te maken. Een nieuwe troef in die missie is X op televisie. Met de X-app kun je posts lezen op je televisiescherm en er ook eventueel zelf een schrijven, al zal het van je televisiebediening afhangen of dat ook daadwerkelijk de (grote) moeite waard is.

X TV

X op televisie wordt nu getest in een bèta van de app. Je vindt hem op smart-tv’s van LG en Amazon, maar ook op tv’s met de Google Play Store erop. De app heet X TV en hoewel dat klinkt alsof je er iets heel anders zou moeten verwachten is het toch echt gewoon het social medium.

X zoekt naarstig de concurrentie op met andere social media-platformen en ook met YouTube. Zo liet het vrij recent al toe om hele video’s af te spelen en om nu ook naar televisies te komen, waar YouTube zichzelf toch een vrij goede positie heeft verworven, doet X graag een gooi om in ieder geval een klein beetje marktaandeel weg te snoepen.

The X TV app beta is now available on several app stores, with more platforms on the way 📺 Paired with our upcoming Video Tab, this marks a massive leap forward in transforming X into a video-first platform and unlocking new opportunities for creators, advertisers, and our… pic.twitter.com/1P72feD4Fd — Engineering (@XEng) September 3, 2024

Ingelogd op X op je tv

Het nadeel is wel, zoals we al eerder impliceerden, dat je op een televisie doorgaans niet zo lekker kunt typen. Je kunt dus misschien beter posts lezen in plaats van ze zelf ook te gaan zitten tikken op je televisie. En, eerlijk is eerlijk, je smartphone is waarschijnlijk niet ver weg. Wel is het natuurlijk leuk om met anderen X op je televisie te bekijken. Misschien om te lachen om voetbalmemes of om alle posts te zien over de K-pop-artiest waar jullie allemaal fan van zijn. Vooral qua kijken zijn er wel degelijk redenen te bedenken waarom X TV een goede toevoeging kan zijn.

Niet dat dit de eerste tv-app is van het medium. Het was toen het nog Twitter heette ook op televisies te vinden, maar die app werd in 2017 offline gehaald. Er is op het social medium nu ook weer niet zoveel veranderd, waardoor we ons afvragen waarom een televisie-app nu wel succesvol zou zijn. Zouden die video’s het verschil kunnen maken? Waarschijnlijk is dat wat Elon Musk voor ogen heeft.

Kijken, niet reageren?

Tegelijkertijd zien we ook wel uitdagingen met de X-app op televisie. Misschien gaat het niet iedereen aan wie er allemaal in je DM’s slide, en voel je daarom niet echt de behoefte om dan op een televisie ingelogd te zijn waar ook je huisgenoten of je moeder toegang toe heeft. Het zou goed zijn om dit uit te zetten. Dat X vooral kijken is, en de interactie er wel uitgaat. Tegelijkertijd is dat ook weer waar X om gaat: op elkaar reageren. Het kan meerdere kanten op met X’s televisie-app.