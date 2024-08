Elon Musk laat mensen van X strafwerk schrijven

Als je vroeger op school iets deed wat niet door de beugel kon, dan moest je nablijven en strafwerk schrijven. Sommige docenten lieten je een kleurplaat met 1000 vakjes kleuren waarbij dezelfde kleuren blokjes elkaar niet mogen raken. Om die kleurplaat als je klaar was vervolgens voor je neus te verscheuren. Vrij gemeen. Elon Musk laat mensen van X ook strafwerk schrijven, maar dan een beetje anders.

Aandelen X

Wat je er bij X voor terugkrijgt is wel iets beter dan een scheurgeluid en teleurstelling: Musk zet daar aandelen tegenover. Er is echter een twist, want in principe behoren die aandelen al tot de strafwerkschrijvers. Elon Musk wil dat mensen opschrijven waarom zij vinden dat ze hun aandelen verdienen en als ze dat goed doen, dan krijgen ze hun aandelen.

Musk verwacht een document van één pagina waarin mensen aangeven aan het management hoe zij hebben bijgedragen aan X en dan krijgen ze hun aandelen. Die aandelen waren niet officieel van de staf, maar het voelt wel zo. Dat komt omdat het een nogal groot drama is geweest met de beoordelingen waarbij promoties werden vertraagd zonder goede uitleg. Dat er nu ook nog moet worden geschreven wat ze dan hebben gedaan om het te verdienen, zal waarschijnlijk als een maagschop voelen.

NEWS: Elon has reportedly told 𝕏 staff to submit a 1 page summary of their contributions to the company in order to determine their award of stock options. The awards will be based on employee's individual contributions to X, per an Elon email seen by the Verge. pic.twitter.com/X1CMe1345Z — X Daily News (@xDaily) August 24, 2024

Strafwerk

Musk heeft ooit gezegd dat medewerkers regelmatig aandelen kunnen krijgen, maar hij is die afspraak volgens bronnen nog bijna niet nagekomen, tot nu, maar wel met een soort huiswerk voor de medewerkers. De laatste keer dat er zo’n aandelenoptie was voor medewerkers van X was in oktober 2023, toen X op 19 miljard dollar werd geschat, wat een stuk minder is dan de 44 miljard die Musk ervoor betaalde.

Het moet een vreemd bedrijf zijn om te werken, dat X. Er is enorm veel op het social medium veranderd sinds het geen Twitter meer is (en vooral: sinds het in handen van Musk is). Vorige maand was er nog een groep van 6.000 personeelsleden die eisten dat er nog een half miljard euro aan ontslagvergoedingen openstond. Hiervan heeft de rechter gezegd dat dat niet het geval is en dat X ze geen geld schuldig is. Echter spreekt dit boekdelen over hoe het eraan toe kan gaan bij X en dat mensen er toch zeker niet altijd heel blij werken.

NEWS: In a Spaces interview, Linda explained her and Elon's roles at X. She says Elon focuses on product design, leading the engineering team. He works on accelerating the rebrand and the platform’s future. Linda has autonomy in running the rest of the company e.g HR and legal pic.twitter.com/UlJO0uK3Wz — X Daily News (@xDaily) August 10, 2023

Elon Musk

Een strafwerkje moeten schrijven over hoe je bijdraagt moet ook vervelend zijn: zou je manager niet moeten weten wat je zoal doet en hoe je bijdraagt? Plus, het zal voor veel mensen ook als een soort smeekbede voelen om te vragen om geld. Het is een vreemde situatie, maar na alles wat er al de laatste jaren rondom Musk gebeurt is het ook weer niet verbazingwekkend.

Vorige week verraste Musk nog vriend en vijand door een interview te doen met presidentskandidaat Donald Trump, wat technisch gezien dramatisch begon. Daarnaast is hij ook nog steeds druk doende met Tesla dat met een robottaxi moet komen (maar wat is uitgesteld) en de SpaceX-lancering die vandaag moet plaatsvinden en waarbij de eerste ruimtewandeling wordt gedaan door een privaat bedrijf. Dat hijzelf dus geen tijd heeft om goed te kunnen zien wat iedereen in zijn bedrijf X doet, is niet zo vreemd, maar dat de managers (Linda bijvoorbeeld) dit zelf ook niet kunnen is op zijn minst opmerkelijk te noemen. En er een brief over moeten schrijven des te meer.