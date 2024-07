Elon Musk plaatst op X deepfake die tegen eigen beleid is

Elon Musk blijft een bijzondere man. Hij steekt niet onder stoelen of banken dat hij trump wel kan waarderen en doet dat nu ook door Trump-tegenstander Kamala Harris belachelijk te maken. Dat doet hij onder andere door een reclamevideo te plaatsen die met AI is gemaakt. Wat blijkt: dat is tegen het beleid van X, waar hijzelf de eigenaar van is.

Elon Musk

X is sinds het X heet -en niet meer Twitter- een stuk vrijer geworden in wat er allemaal mag. Dat wil niet zeggen dat alles mag, maar dat lijkt Musk even te zijn vergeten. Hij postte een bewerkte AI-video die zogenaamd campagnebeeld van Kamala toont. Echter, dat is tegen het X-beleid op het gebied van synthetische en gemanipuleerde media. Volgens het beleid van X zijn “synthetische, gemanipuleerde of uit de context gerukte media die mensen kunnen misleiden of verwarren en tot schade kunnen leiden” niet toegestaan op het platform.

I checked with renowned world authority, Professor Suggon Deeznutz, and he said parody is legal in America 🤷‍♂️ https://t.co/OCBewC3XYD — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2024

X checkt of de inhoud significant is veranderd of gemanipuleerd en dat geldt zowel voor beeld als voor audio. Er wordt bepaald of de inhoud kan leiden tot “wijdverspreide verwarring over openbare aangelegenheden, gevolgen kan hebben voor de openbare veiligheid of ernstige schade kan veroorzaken”. Satire mag, maar het mag geen verwarring veroorzaken over de authenticiteit. Kortom, Musks post is overduidelijk tegen de regels.

Kamala Harris

Het filmpje zelf bevat Harris die dan zelf zou zeggen dat ze voor werkgevers de ultieme diversiteits-sleutel is in een bedrijf en dat ze vier jaar is gementord door een ‘deep state pop, Joe Biden’. Het originele account dat de video postte had erbij staan dat het een AD PARODY is (een advertentieparodie), maar dat heeft Musk er niet in zijn post bijgezet, waardoor hij daarmee echt de regels overtreedt. Elon zegt alleen maar ‘Dit is fantastisch’ met een smiley.

Het vervelende is dat AI juist een grote zorg is van veel social mediabedrijven in het licht van de verkiezingen. Mensen geloven die nepvideo’s echt. Het is dus juist mede de verantwoordelijkheid van de social mediabedrijven om dit een halt toe te roepen of op zijn minst te zorgen dat AI-content zoveel mogelijk als zodanig wordt gelabeld. Wat Elon Musk nu doet is het tegenovergestelde hiervan. Vooralsnog staat de post er nog op, maar technisch gezien bewijst hij hier nu vooral mee dat de moderatie op X er nogal aan schort en maakt hij mogelijk een punt tegen beleid van anderen: in ieder geval weinig positiefs, zo lijkt het.