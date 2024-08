Musk en Trump-interview op X is een tegenvaller

Het zou hét interview moeten worden, maar het werd een fiasco. Niet alleen omdat de techniek niet meewerkte (of eigenlijk hackers tegenwerkten), ook omdat er eigenlijk niets nieuws te horen was.

Elon Musk en Donald Trump

Afgelopen nacht was het gesprek tussen Elon Musk en Donald Trump exclusief te zien op X. Dat was in ieder geval de bedoeling. Het gesprek werd geteisterd door DDOS-aanvallen, waardoor het in eerste instantie niet te bekijken was. Musk zegt dat het DDOS-aanvallen waren, maar het kan ook een probleem met bijvoorbeeld servertechniek zijn geweest. Beide opties zijn voor te stellen. De plek waar de livestream te zien was, die was vannacht in ieder geval regelmatig ‘niet beschikbaar’, al had niet iedereen daar last van.

When the biggest interview of the decade isn’t on your platform, and you have to come to 𝕏 to watch it: pic.twitter.com/S6KIeVuUD5 — DogeDesigner (@cb_doge) August 12, 2024

De technische perikelen daargelaten was het sowieso niet het interview van de eeuw. De verwachtingen waren hooggespannen: Trump en Musk zijn wat dat betreft allebei mannen waarvan je niet weet wat je kunt verwachten. Toch kwam er uit het gesprek weinig nieuws: weinig dat we niet allang wisten. Musk had een paar minuten voor aanvang al laten weten dat het geen interview was, dus dat was op zich al een teken aan de wand. Het was een gesprek, want “niemand is helemaal zichzelf in een interview, dus het is moeilijk te begrijpen hoe ze echt zijn”, aldus Musk, die Trump openlijk steunt en hemduidelijk een duwtje in de rug wilde geven nadat Kamala de boel flink wist op te schudden.

Gesprek op X

Het gesprek duurde twee uur en ging onder andere over de mislukte moordaanslag op de presidentskandidaat, maar ook migranten en landsgrenzen. Musk sprak hierbij onder andere uit dat als er nog vier jaar open grenzen waren, er straks geen land meer zou zijn. Trump deed er nog een schepje bovenop door te beloven dat hij miljoenen ongedocumenteerde migranten het land uit zou zetten.

Ook drukte Musk Trump op het hart dat we van de olie-industrie en gas-industrie geen vijand moeten maken. De twee hebben het verder niet echt gehad over het feit dat Musk de leider is van Tesla en Trump juist van plan is om subsidies voor elektrische auto’s wil laten beëindigen. Ook een ander belangrijk punt, namelijk AI, bleef redelijk onbesproken, hoewel Trump wel een aanzetje gaf door Musk te helpen herinneren dat hij een groot van “de kunstmatige intelligentie” is.

Het moest dus een heel iconisch interview worden, maar dat is jammerlijk mislukt. Het was vooral een praatje tussen twee ‘oude vrienden’ waarin niet alleen de kritische noot ontbrak, maar duidelijk ook de technische ondersteuning. De vraag is natuurlijk of het Trump goed heeft gedaan, want daar lijkt het de heren vooral om te doen zijn geweest. Heeft Trump hiermee nieuwe stemmen gewonnen? Sommige mensen zeggen dat hij klonk alsof hij dronken of heel moe was, met weinig articulatie en een wat vreemde manier van spreken, maar anderen zullen het prettig vinden dat de presidentskandidaat wat minder stijf overkwam en wat meer ontspannen.

In ieder geval wordt er in de techwereld vooral gesproken over die technische problemen. Er wordt gedacht dat Elon Musk liegt: dat er geen DOSS-aanval was, maar gewoon technische problemen, hoewel er ’s middags een test zou zijn geweest met 8 miljoen luisteraars. We zullen de waarheid waarschijnlijk nooit weten, al blijft het wel hangen: meer dan het gesprek zelf in ieder geval.