ByteDance’ nieuwe AI pakt Sora aan met indrukwekkende videobeelden

Google werkt aan zijn eigen videotool, OpenAI heeft Sora, en zo zijn er meer. Het is afwachten wat straks de ‘winnaar’ wordt, want zoals vaak bij tech zien we dat er een platform overduidelijk meer wordt gebruikt dan anderen. Bij chatbots is dat ChatGPT van OpenAI, maar voor wat betreft AI-video’s ligt het nog open wie daar de beste in is, al heeft OpenAI door het al vrij vroeg wereldkundig maken van Sora misschien wel een kleine voorsprong.

OmniHuman-1

Aan de achterkant doet ByteDance het wel degelijk anders dan de rest. Het werkt namelijk juist niet met een prompt in tekst waarin je omschrijft wat je wil zien. Het is juist een systeem waarbij je video’s kunt maken van jezelf door selfies en foto’s in te sturen waar je hele lichaam op te zien is. Het kan ook een stripfiguur zijn, zolang het maar een beeld krijgt van het hele figuurtje. Je kunt vervolgens via audio of video zorgen dat het personage ook realistisch en naar wens gaat bewegen en klinkt. Er blijkt vervolgens een enorm realistisch beeld uit voort te komen. Hieronder zie je daar een voorbeeld van: