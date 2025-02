Adobe’s AI-videotool Firefly is er nu voor iedereen

2025 staat waarschijnlijk in het teken van AI-videotools, want dat is waar nu de echte innovatie te zien is. Of het nou is door een spaghetti-etende Will Smith of op een andere manier: grote bedrijven die iets met generatieve AI doen in de vorm van stilstaand beeld, stappen ook in de wereld van AI-video’s. Adobe is de volgende: Generate Video is nu in openbare betatest beschikbaar van Adobe Firefly.

Adobe Firefly Generate Video

Je kunt met de tool van Adobe video’s vastleggen van 5 seconden op 1080p. Je voert een prompt in, zoals een papegaai die met zijn ogen knippert en zwaait met zijn kuif, en dat is wat je vervolgens krijgt.

Adobe schrijft: “Met de toevoeging van Firefly Video Model in bèta hebben we Firefly gebouwd voor multimodale creatie, waarbij we video-, beeld- en vectorgeneratie samenbrengen in één enkele applicatie om je creaties te stroomlijnen. Genereer een afbeelding en verander deze in verbluffende video’s, vertaal audio snel in verschillende nieuwe talen en schrijf een tekstprompt om een ​​videoclip te maken met precies de stijl en camerahoek die je wil, allemaal binnen Firefly.”

Commercieel veilig

Het voegt er bovendien aan toe: “Door de nieuwe Firefly Video- en Audio-modellen te combineren met onze bestaande Image-, Vector- en Design-modellen, biedt Firefly de kwaliteit, controle en commerciële veiligheid die professionele creatievelingen nodig hebben voor hun werk gedurende hun hele creatieve levenscyclus.”