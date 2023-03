Wie is verantwoordelijk voor wetgeving in de ruimte?

Hoera, er zijn vier astronauten goed teruggekomen van het ISS vandaag. Goed nieuws, want vorig jaar waren er wat spanningen op het internationale ruimtestation, wat alles te maken had met de Rusland-Oekraïne-oorlog. Gelukkig is de spanning in de ruimte weer wat bedaard, maar nu China’s ruimtestation flink in aanbouw is, vragen we ons af: wie bepaalt eigenlijk wat er wel en niet mag in de ruimte?

Outer Space Treaty

De ruimteavonturen van de mens startten op 4 oktober 1957 met de Russische Spoetnik, waarna elf jaar later Amerikanen voor het eerst voet zetten op de maan. Er was destijds een ware ruimterace gaande en dat boezemde sommige mensen angst in. Mede daarom bestaat het internationale verdrag ‘Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies. Het is nogal een mond vol, dus dat werd al gauw gewoon ‘Outer Space Treaty’. Dit verdrag startte in 1967 en de belangrijkste regel is dat alle landen zijn vrij om de ruimte te verkennen. Zelfs gebruiken is vrij toegestaan. Toe-eigenen mag echter niet.

Daarnaast hebben veel landen eigen regels waar het gaat om de ruimte. Zo hebben de Amerikanen in 2015 een wet aangenomen om te zorgen dat Amerikaanse burgers stoffen in de ruimte kunnen toe-eigenen, zodat ze kunnen mijnen op een asteroïde. Ook in Nederland hebben we onze eigen Wet Ruimtevaartactiviteiten. Hierin staat onder andere dat je bepaalde ruimtevaartactiviteiten niet mag doen zonder een vergunning van de minister. Heb je de vergunning, dan is het wel aan jou om er alles aan te doen om een voorval te voorkomen. Dus zorgen dat er niet zo makkelijk een gevaar kan ontstaan voor personen, goederen en het milieu.