Ruimtewandelingen zijn (weer) even verleden tijd

NASA is altijd al terughoudend geweest in ruimtewandelingen, maar stopt er nu zelfs even helemaal mee. Een astronaut van het International Space Station droeg een helm waarin een laag water vormde. Hoewel dit incident al even geleden is, heeft NASA ervoor gekozen om tijdelijk helemaal geen ruimtewandelingen te laten doorgaan. Het lek vond plaats bij Matthias Maurer, die 23 maart ging wandelen met collega-astronaut Raja Chari. In zijn helm bleek zeven uur later water te zitten. Een klein laagje dat waarschijnlijk geen kwaad kan, maar een lek in de helm van een astronaut is natuurlijk altijd een groot probleem.

Een ruimtewandeling maken Een astronaut moet er immers op kunnen vertrouwen dat de helm goed functioneert. De druk, de temperatuur en andere in de ruimte bestaande facetten kunnen zorgen dat het lek groter wordt, met alle gevolgen van dien. Reden voor NASA om de wandelingen stil te leggen en eerst te zorgen voor een oplossing voor de ruimtepakken op het ISS. Het plan is nu om de ruimtepakken in juni naar aarde te sturen, ze te repareren en te retourneren naar het ruimtestation. Tot die tijd mogen er op het ISS alleen ruimtewandelingen worden gemaakt als er een noodsituatie is. Denk bijvoorbeeld aan een probleem aan de buitenkant van het ISS waar direct een oplossing voor moet komen.

Weer een lek Het is interessant dat dit lekkageprobleem zich voordoet. Het is namelijk niet voor het eerst. Dat was in 2013 toen Luca Parmitano door het oog van de naald kroop tijdens een wandeling waarbij zoveel water in de helm terechtkwam dat ademen moeilijker werd en het zicht snel verminderde. Parmitano raakte verder niet gewond, maar het klinkt alsof het probleem met het ISS-pak van, wel, hetzelfde laken en pak is. In ieder geval zal SpaceX het nieuws over dit euvel goed in de gaten houden. Het wil als eerste commerciële bedrijf ruimtewandelingen mogelijk maken. Zo'n extra-vehicular activity heeft echter veel voeten in aarde. Letterlijk en figuurlijk: mensen op aarde moeten namelijk helpen zorgen en checken of de wandeling goed gaat. Het is dan ook niet gewoon een ommetje voor de leuk. Ruimtewandelingen zijn altijd met een doel, zoals reparaties doen of onderzoek verrichten.

Veiligheidslijn Het pak is daarbij essentieel, want we kunnen als mens niet overleven in de ruimte. De kou, de andere lucht, maar vooral de druk op het lichaam: het duurt niet lang voordat je sterft in de ruimte, wanneer er bijvoorbeeld een scheur in je pak komt. Mede daarom is een lek in een helm ook best eng. Daarom worden er eigenlijk vooral ruimtewandelingen gedaan waarbij de astronaut vast zit aan het ruimteschip met een veiligheidslijn en hij of zij dus niet vrij door de ruimte gaat met eigen aandrijvers. Astronauten in de ruimte zijn niet alleen enorm slim, ze zijn ook schaars, waardoor het extra belangrijk is om voorzichtig met ze om te gaan. De eerste ruimtewandeling van SpaceX laat nog even op zich wachten. De Polaris Dawn-missie begint in het eerste kwartaal van 2023 met vier astronauten, die vijf dagen in de ruimte verblijven. Er mag echter maar 1 astronaut gaan wandelen en dat is Jared Isaacman, een miljardair die het feestje helpt bekostigen. Wat verder precies de bedoeling is van die missie, dat moet nog duidelijk worden. Als het in ieder geval maar veilig kan, want zelfs het doorgewinterde NASA loopt nog steeds soms tegen problemen aan, zoals nu. Het is te hopen dat er geen noodsituaties op het ISS volgen en dat de pakken snel kunnen worden gefikst voor meer nieuwe ruimtewandelingen.