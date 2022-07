Wat de CAPSTONE-satelliet belangrijk maakt voor de maanmissie

Het was even spannend: NASA was de communicatie kwijt met CAPSTONE . CAPSTONE staat voor Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment. Met andere woorden: een soort navigatiesysteem voor de maan. Dat is belangrijk, want er komen veel maanmissies aan waarbij de ruimtevaartuigen wel wat hulp kunnen gebruiken.

CAPSTONE is een CubeSat ter grootte van een magnetron met een gewicht van 25 kilo. Een vrij klein ding dus, die als missie heeft om een soort buitenpost te zijn voor de maan ter ondersteuning van het Artemis-maanprogramma. Hij wordt in de baan rond de maan geplaatst en mag daar gaan uitzoeken hoe hij zichzelf staande houdt in die ovaalvormige baan.

NASA

Een vrij belangrijke ‘magnetron’ dus, waardoor de communicatie verliezen niet bepaald fijn is. Dat gebeurde echter wel: de afgelopen dagen had het apparaat een blackout en moest NASA naarstig op zoek naar een oplossing. Die heeft zich gelukkig aangediend, al heeft NASA nog geen verklaring gegeven van wat er nu precies is gebeurd.

In ieder geval zijn we weer in communicatie met dit belangrijke navigatie-communicatiemiddel, dat op dit moment onderweg is van de aarde naar de maan. Waarschijnlijk heeft het te maken met een schotel in de Verenigde Staten, want het apparaat kon wel contact maken met de schotel in Madrid.

Kijken we trouwens naar het grotere plaatje, dan zou NASA de data vanuit de satelliet ook willen gebruiken om te kijken of het realistisch is om een ruimtestation in de baan rond de maan te brengen. Een beetje zoals het ISS, maar dan in de buurt van de maan in plaats van aarde. Voordat dat allemaal zover is, duurt echter nog lang. Op dit moment is het apparaat pas een paar dagen onderweg naar de maan: wat in totaal nog wel een paar maanden in beslag zal nemen.