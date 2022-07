​NASA is contact met belangrijke maansatelliet CAPSTONE kwijt

De CAPSTONE-satelliet is nog maar een week geleden gelanceerd, maar NASA is het contact er al mee verloren. Het is te hopen dat de verbinding nog kan worden hersteld, want CAPSTONE doet belangrijke werk voor de maanmissies van het Artemis-programma.

CAPSTONE

De satelliet is gelanceerd om data te verzamelen over de maan. Hij werd in de baan rond de aarde ingebracht, om vervolgens door te reizen naar de baan om de maan om meer te weten te komen over de maan. Belangrijk, zo voordat NASA er straks met de flinke ploeg astronauten heengaat die het heeft geselecteerd voor deze missie. Het gaat onder andere over de eerste vrouw ooit die voet zal zetten op de maan, evenals de eerste zwarte persoon. Die baan rond de maan is sowieso een belangrijke factor in de missie: NASA wil er eigenlijk een ruimtestation voor bouwen, waar mensen dan in kunnen verblijven voordat ze naar de maan gaan, of erna.

Twee dagen geleden ging de satelliet van zijn plekje binnen de baan rond de aarde weg, om op pad te gaan naar de maan. Of hij daar ook daadwerkelijk is gearriveerd is niet eens bekend, want voor die tijd is de communicatie met ‘beneden’ weggevallen. Hoe het is gebeurt en of het nog kan worden hersteld, dat is onbekend. We weten ze inmiddels ongeveer waar hij zich moet bevinden: hij maakt namelijk wat zwak contact met grondstations in Californië en Madrid.