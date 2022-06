Satelliet gaat baan om de maan verkennen

NASA wil terug naar de maan, ook met bemande vluchten. Daarvoor is het Artemis project in het leven geroepen. Onderdeel van de volgende maanmissies is het lanceren van een ruimtestation dat in een baan rond de maan gebracht wordt. Dart wordt het zogenoemde Lunar Gateway maanstation. Als het allemaal lukt, dan wordt het voor het eerst in onze nog relatief korte ruimtevaartgeschiedenis, dat een object in een baan rond de maan gebracht wordt.

Verkenningsmissie succesvol gestart

De eerste fysieke voorbereidingen daarvoor zijn deze week werkelijkheid geworden. Vanaf een basis in New Zeeland, van Rocket Lab, is met succes een eerste satelliet gelanceerd die de baan van het maan-ruimtestation moet gaan verkennen. De satelliet zal, als alles goed gaat, op 27 juli bij de maan aankomen.