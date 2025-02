Waarom je de nieuwe Windows-update het beste snel uitvoert

Er is wel een update die wel wat meer verandert voor de gebruiker, namelijk KB5051987, die zorgt dat je taakbalk betere previews geeft. Daarnaast is er een nieuw icoon wanneer je Windows Studio Effects-apps gebruikt. Dat is een functie die komt overwaaien van Copilot Plus pc’s. Copilot Plus-pc’s zijn de nieuwere Windows-computers waarbij AI vooraan staat. Copilot is de AI van Microsoft, die mede is gemaakt door zijn samenwerking met OpenAI. Grappig, want Copilot is op zijn beurt ook weer de basis voor andere AI-initiatieven, waaronder Breeze van HubSpot.

Windows 11-update

Inmiddels begint de tijd te dringen voor mensen die nog op Windows 10 werken: dat gaat er per oktober dit jaar echt uit. Je kunt wel een verlenging aanvragen, maar dat kost geld. Bovendien betekent het ook dat je langer moet vechten tegen Windows 11, want Microsoft is er vrij fanatiek in om je de update aan te bieden. Dat zagen we eerder ook bij het pushen van het gebruik van browser Edge, ook als je liever Chrome gebruikt. Gelukkig is dat inmiddels wat ingedimd, maar Microsoft vindt het duidelijk belangrijk dat iedereen op Windows 11 overgaat.