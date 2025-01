Microsoft 365 wordt duurder door AI: dit is de schade

Microsoft maakt zijn abonnementen duurder. Je moet straks meer betalen voor de Office-apps, en dat geldt niet per se voor werkenden. Juist met een Microsoft 365 Personal-account of een Family-account moet je dieper in de buidel tasten.

Microsoft 365

Met Microsoft 365 heb je toegang tot de Office-apps, zoals Word, Excel, PowerPoint en Outlook. De abonnementen worden fiks duurder, want ze gaan met 3 euro per maand omhoog. Daarvoor krijg je wel Copilot-toegang terug. Copilot AI laat je onder andere samenvattingen maken van teksten, notulen tijdens meetings en kun je allerlei algemene vragen stellen. Dat is dan ook de reden dat het abonnement duurder wordt: Copilot was niet standaard deel van dit abonnement, maar wordt het dus wel. Er zit daarnaast een limiet op het gebruik.

Het maakt de abonnementen nu 13 euro per maand voor Family en 10 euro per maand voor Personal. Die verandering is vanaf direct van kracht, maar dat is alleen voor nieuwe klanten. Als je deze abonnementen al afnam, dan heb je er alleen mee te maken wanneer je abonnement wordt verlengd.